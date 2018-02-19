Сидящим на диете нельзя готовить в антипригарной посуде

Желающим похудеть людям нужно воздерживаться от приготовления пищи в посуде с антипригарным покрытием. К такому выводу пришли американские диетологи.Исследователи из США решили изучить химические вещества, известные под названием перфторалкильные субстанции (PFASs), которые присутствуют в посуде с антипригарным покрытием, а также в некоторых других предметах. Выяснилось, что существует прямая связь между высоким уровнем PFASs в крови человека и его неспособностью придерживаться диеты. Предыдущие исследования также связывали PFASs с раком, нарушениями гормональной системы и дисфункциями иммунитета, однако убедительных доказательств влияния этих компонентов на вес человека получено не было. И вот теперь ученые из Гарвардского университета проанализировали 621 человека, имеющих ожирение и лишний вес. Наблюдение за их массой тела продолжались в течение двух лет, во время которых они пытались придерживаться диеты.Во время первых шести месяцев участники эксперимента похудели, в среднем, на 6,4 кг, однако в следующие полтора года набрали 2,7 кг. Выяснилось, что те люди, которые прибавили в весе больше всего, имели и самую высокую концентрацию PFASs в крови, причем связь между этими компонентами и прибавкой веса было более выражена у женщин. В среднем, обладавшие наивысшей концентрацией PFASs представительницы прекрасного пола прибавили приблизительно на 2 кг больше по сравнению с теми женщинами, у которых показатели этого вещества мы были минимальны.Перфторалкильные субстанции используются уже более 60 лет в самом различном производстве, включая изготовление одежды, кухонной посуды, а также пищевой упаковки. Эти химикаты могут накапливаться в питьевой воде и пище, сохраняясь в организме человека в течение длительного времени. По мнению ученых из Гарварда, PFASs способны замедлить метаболизм, что затрудняет процесс избавления от лишнего веса. Следовательно, уменьшение их концентрации в крови человека может помочь ему в борьбе за здоровую массу тела.