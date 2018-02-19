Медики полностью остановили рост рака груди, лишив его «витаминов»

Ученые смогли полностью остановить рост самых агрессивных форм рака груди, обнаружив, что его клетки не могут проникать в другие части тела без аспарагина, одной из двадцати самых распространенных аминокислот, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature."Мы открыли один из ключевых механизмов, который помогает клеткам рака груди распространяться по организму. Когда мы перекрыли им доступ к аспарагину, сама опухоль почти не отреагировала на недостаток аминокислоты, однако перестала формировать новые метастазы в других частях тела. Метастазы — главная причина смерти людей от рака, и понимание их природы поможет нам предотвратить такой исход", — заявил Грэг Ханнон (Greg Hannon) из Института изучения рака в Кембридже (Великобритания).Одна из отличительных черт раковых клеток — их способность поглощать необычно много питательных веществ и кислорода, используя их для бесконтрольного роста и размножения. Ученые заметили, что подавление "аппетитов" раковых клеток облегчает борьбу с ними как для иммунной системы, так и для различных видов химио- и иммунотерапии.К примеру, год назад исследователи из МГУ обратили внимание, что блокировка работы одной из белковых молекул, которую раковые клетки производят в аномально больших количествах, заставляет их включить программу самоуничтожения и вызывает их массовую гибель.Ханнон и его коллеги открыли еще одну "ахиллесову пяту" рака, наблюдая за тем, как размножаются его клетки, "сбежавшие" из самых злокачественных типов опухолей в молочных железах женщин.Анализируя эти данные, специалисты обратили внимание на одну любопытную особенность — агрессивность клеток и их умение сопротивляться действию химиотерапии и радиации зависели в основном от того, как много аспарагина они производили. Нечто похожее фиксировалось и раньше при исследовании других типов раковых клеток.Эти наблюдения натолкнули медиков на мысль проверить, что произойдет, если вызвать своеобразный "авитаминоз" у подобных раковых клеток. Для реализации этой идеи ученые вырастили нескольких мышей, предрасположенных к развитию рака груди, и посадили половину из них на диету с минимумом аспарагина.Как показал эксперимент, метастазы развивались в теле таких мышей гораздо медленнее, чем у второй половины грызунов, что подтвердило догадку ученых. Более того, когда биологи заблокировали работу гена Asns, отвечающего за сборку молекул аспарагина, распространение метастазов по телу мышей полностью прекратилось, что говорит о высокой перспективности этой методики.Как предполагают Ханнон и его коллеги, аминокислотное "голодание" можно применять в комбинации с химио- или радиотерапией при борьбе с новообразованиями, что должно защитить пациентов от развития вторичных опухолей, появление которых считается причиной смерти в 90 процентах случаев развития рака.Подобную идею, по их словам, можно будет реализовать уже в ближайшее время, так как вещества, блокирующие синтез аспарагина, уже прошли клинические испытания и применяются для борьбы с лейкемией.