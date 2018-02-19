Врачи оправдали употребление майонеза
Для приготовления качественного майонеза используются вполне здоровые и натуральные продукты, - этот соус нельзя считать вредным. Вредно много его есть, убеждена врач-диетолог клиники «Рассвет» и автор блога о доказательной диетологии Елена Мотова.«В майонезе нет ничего страшного, если знать меру. Присутствующие в нем пищевые добавки безопасны и нужны, чтобы предохранить скоропортящийся продукт от бактерий. Но это продукт не на каждый день», - сказала диетолог в интервью порталу «Здоровье.Mail.Ru».
По мнению эксперта, не существует абсолютно вредной и полезной еды, поэтому нужно перестать делить пищу на «безопасную» или «опасную» для стройной фигуры и здоровья. Надо сосредоточиться не на том, чего следует избегать в своем питании, а на том, что именно вам рекомендуется, дала совет Мотова.
Также врач-диетолог коснулась темы употребления сливочного масла и картофеля фри. Считается, что сливочное масло – небезопасный продукт для сосудов и артерий с точки зрения повышенного холестерина, и его следует заменять растительным. Но, к примеру, исследование ученых из Университета Тафтса показало: существуют лишь относительно небольшие или нейтральные связи потребления масла с долгосрочным здоровьем, его употребление не ведет к ранней смерти и даже немного снижает риск развития диабета второго типа.
Что касается картофеля-фри, диетолог Елена Мотова отметила: опасность представляет не картошка, а трансжиры, которые использовались при жарке, кроме того – переедание этим продуктом.
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