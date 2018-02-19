Врачи оправдали употребление майонеза

В майонезе нет ничего страшного, как и в других продуктах питания, не раз объявляемых вредными. Главный вред от калорийной пищи – это, прежде всего, то, в каком количестве она употребляется, подчеркнули эксперты в области диетологии.Для приготовления качественного майонеза используются вполне здоровые и натуральные продукты, - этот соус нельзя считать вредным. Вредно много его есть, убеждена врач-диетолог клиники «Рассвет» и автор блога о доказательной диетологии Елена Мотова.«В майонезе нет ничего страшного, если знать меру. Присутствующие в нем пищевые добавки безопасны и нужны, чтобы предохранить скоропортящийся продукт от бактерий. Но это продукт не на каждый день», - сказала диетолог в интервью порталу «Здоровье.Mail.Ru».По мнению эксперта, не существует абсолютно вредной и полезной еды, поэтому нужно перестать делить пищу на «безопасную» или «опасную» для стройной фигуры и здоровья. Надо сосредоточиться не на том, чего следует избегать в своем питании, а на том, что именно вам рекомендуется, дала совет Мотова.Также врач-диетолог коснулась темы употребления сливочного масла и картофеля фри. Считается, что сливочное масло – небезопасный продукт для сосудов и артерий с точки зрения повышенного холестерина, и его следует заменять растительным. Но, к примеру, исследование ученых из Университета Тафтса показало: существуют лишь относительно небольшие или нейтральные связи потребления масла с долгосрочным здоровьем, его употребление не ведет к ранней смерти и даже немного снижает риск развития диабета второго типа.Что касается картофеля-фри, диетолог Елена Мотова отметила: опасность представляет не картошка, а трансжиры, которые использовались при жарке, кроме того – переедание этим продуктом.