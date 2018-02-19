Сколько стоит лечение от зависимостей в России

Поисковая система Google недавно опубликовала данные о небывалом всплеске числа запросов, связанных с клиниками для лечения разного рода зависимостей. Эта проблема становится проблемой XXI века. Поэтому мы решили в нашем издании посвятить этой теме целый цикл статей.Что такое зависимость, как она формируется и что делать, если вам кажется, что ваш близкий попал в зависимость, – ответы на эти вопросы в материале .Наш эксперт Роман Юзапольский, руководитель международного медицинского центра IMC:– Зависимость – это навязчивая потребность совершать определенные действия, невзирая на неблагоприятные последствия для здоровья, психики или социального положения. Среди самых распространенных видов зависимости – никотиновая, алкогольная, наркотическая, игровая, сексуальная, пищевая.Как правило, процесс формирования зависимости один и тот же. В какой-то момент человек испытывает неприятные эмоции – это может быть стресс, одиночество, чувство вины. И тут он обнаруживает, как что-то, будь то сигарета, бокал вина или сладкое, приносит облегчение: настроение улучшается, тяжелые чувства отступают, проблема уже не кажется такой серьезной. В следующий раз при аналогичных обстоятельствах человек снова прибегает к тем же действиям.Лечение зависимости должно включать две обязательные составляющие: медикаментозную терапию и психологическую реабилитацию.На первом этапе лечения главная задача – снять острый абстинентный синдром. Это состояние, вызванное резким прекращением употребления. Без адекватной медикаментозной терапии и наблюдения специалистов оно может привести к серьезным осложнениям, вплоть до летального исхода.Однако, если остановиться на этом, вероятность возврата к употреблению очень высока. Решение проблем, связанных с физическим состоянием – это только начало. Поэтому следующий этап – реабилитация. Здесь человек разбирается с внутренними конфликтами, которые легли в основу зависимости.На данном этапе ведется активная работа с психологами, индивидуально и в малых психотерапевтических группах. В каждом отдельном случае специалист подбирает индивидуальную программу, которая может включать письменные задания, психологические тренинги, а также такие методики, как, например, арт-терапия, телесно ориентированная терапия для работы с травмой, семейные расстановки по Хеллингеру для проработки отношений с родными.В США сейчас продолжает разворачиваться крупнейшая в истории государства эпидемия опиатной зависимости. В Великобритании уровень смертности вследствие алкогольной и наркотической зависимости достиг исторического максимума.В России официальная статистика не отображает ситуацию с зависимостью по целому ряду причин. Прежде всего подавляющее большинство людей, столкнувшихся с этой проблемой, избегают постановки на учет, поскольку в нашей стране постановка на учет в наркологической службе влечет за собой серьезные последствия – от необходимости указывать эту информацию при трудоустройстве до лишения водительских прав.Что касается смертности в результате употребления алкоголя или наркотиков, здесь объективную статистику невозможно получить по причине того, что официальная причина смерти «алкогольная интоксикация» – это лишь вершина айсберга. Важно учитывать хронические заболевания, развивающиеся на фоне длительного употребления, инсульты, инфаркты, несчастные случаи, отравление в результате несовместимости с различными лекарственными препаратами.Из-за высокой стоимости услуг данная сфера деятельности привлекает большое количество шарлатанов и мошенников. Смерть известного актера Дмитрия Марьянова стала сигналом к всероссийской проверке правоохранительными и надзорными органами негосударственных клиник, центров реабилитации наркоманов.Как показывает практика, единственный способ обезопасить себя – собрать как можно больше информации. Среди вопросов, которые следует задать в первую очередь: в каких условиях будет проходить лечение и какие специалисты будут работать с клиентом на каждом этапе? Лучше заранее договориться о возможности приехать посмотреть клинику и реабилитационный центр. Не стесняйтесь задавать вопросы, пусть вам покажут сканы свидетельств на осуществление медицинской деятельности и дипломы психологов, психиатров-наркологов и медицинского персонала.Профессиональная помощь в решении проблем зависимости, будь то алкоголь или наркотики, стоит дорого. Цены варьируются в зависимости от региона, но в среднем начинаются от 400 тысяч рублей. Высокая стоимость лечения может быть серьезной преградой, однако употребление зачастую дороже обходится зависимому и его близким. Речь идет не только о деньгах, которые зависимый человек тратит на алкоголь и наркотики, – важно принимать в расчет расходы на лечение сопутствующих заболеваний, проблемы с законом, потерю трудоспособности, долги.