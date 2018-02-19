Открыты новые особенности сонной болезни

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Изучение митохондриальных структур трипаносом позволило ответить на вопросы современной генетики.Сонная болезнь - давно известное паразитарное заболевание, вызываемое одноклеточными организмами трипаносомами. Тем не менее, наука знает о биологии возбудителя достаточно мало, и до сих пор продолжается поиск оптимального способа лечения заболевания.Ученые из Института клеточной биологии при университете Берна (Швейцария) выяснили, что митохондрии в теле трипаносом ведут себя иначе, чем у человека. Это открытие, опубликованное в журнале PNAS, открывает новые возможности терапии болезни.Митохондрии - органеллы живой клетки, выполняющие функции “энергоблоков”.Трипаносомы относятся к организмам, которые обладают лишь одним огромным митохондрионом, обладающим единственным гигантским геномом. В то же самое время в клетках человека - сотни и тысячи митохондрий со своими геномами. Поэтому изучение трипаносомы проще, так как можно наблюдать единственный митохондрион и его геном в процессе деления клетки, а не тысячи митохондрий.С помощью новейшего микроскопа ученые наблюдали разделение митохондриального генома трипаносомы в процессе клеточного деления и описали важные механизмы в ходе этого процесса. В отличие от других организмов, оказалось, что трипаносомы вырабатывают специальные структурные элементы специально для механизма расщепления генома, которые не выполняют никаких других функций.