Неожиданное открытие: врачи рассказали о пользе жареных блюд

Оказалось, что жареные блюда могут быть полезными для здоровья.Жареные блюда – один из главных диетологических кошмаров: их употребления обычно призывают избегать.Но исследователи из США заявили: несмотря на ряд действительно присущих им негативных свойств, у многих жареных блюд имеется и положительный эффект в отношении здоровья.По словам американских врачей, жареная рыба, вопреки разным утверждениям, может быть полезной для человека. Блюда из жареной рыбы оказываются для организма источником ценных кислот, снабжающих поджелудочную железу и тем самым активирующих процесс переработки и выведения вредоносных компонентов, проникающих в тело с теми или иными продуктами. Это не только улучшает самочувствие и способствует сохранению стройности.Другое блюдо — жареное сало. Оно может оказаться слишком тяжелым для людей со слабым пищеварением, — но при этом полезным для людей с пониженным уровнем холестерина в крови, пояснили специалисты. Низкий холестерин оценивается врачами как очень опасное для здоровья явление, нередко сопровождающее людей, в питании которых присутствует слишком мало жиров, а также имеющих ряд недомоганий – с ним связан высокий риск инсультов, рака печени, психических нарушений.Также к полезным для здоровья жареным продуктам ученые отнесли приготовленные таким образом капусту и картофель. Говоря о жареной картошке, специалисты отметили, что в этом блюде содержится много полезных микроэлементов, входящих в состав этого овоща. По их словам, при термической обработке большинство полезных элементов, входящих в состав картофеля, не разрушаются, а в полном объеме сохраняют свои ценные свойства.Что касается жаркого из капусты, то это блюдо обладает антисклеротическими свойствами, так как содержит много клетчатки, которая защищает сосуды и артерии от избыточного накопления в них холестерина.Жареные блюда могут быть неудобоваримы для людей с хроническими проблемами ЖКТ, но при отсутствии противопоказаний их умеренное потребление не только не принесет вреда, но и окажется вполне целесообразным с точки зрения пищевого разнообразия, резюмировали диетологи.Они добавили, что у большинства жареных продуктов имеется общее полезное свойство – это быстрый вывод жидкости из организма. Таким образом, их употребление может иметь смысл как профилактика отечности и полноты из-за скопления избыточной влаги в организме.