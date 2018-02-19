Ученые определили основную причину употребления спиртного

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В исследовании участвовало более 400 человек.Сотрудники Клиники Майо обнаружили: текущее настроение наиболее существенно влияет на уровень потребления спиртного у людей, страдающих алкоголизмом. Еще исследование показало, что мужчины с депрессией пьют реже, чем те, кто не страдает от депрессии.В исследовании приняли участие 287 мужчин и 157 женщин с алкогольной зависимостью.Ученые выяснили, сколько алкоголя употребляли добровольцы за последние 90 дней. Также исследователи оценили ряд факторов, включая эмоциональное состояние и наличие психических расстройств.Специалисты установили, что мужчины, зависимые от алкоголя, в день выпивали больше по сравнению с женщинами, страдающими алкоголизмом.Уровень потребления алкоголя зависел от эмоционального состояния мужчин и женщин с алкоголизмом. Количество употребляемого алкоголя не было связано с злоупотреблением другими психоактивными веществами и тревогой. Мужчины-алкоголики с клинической депрессией употребляли спиртное реже, чем участники мужского пола без депрессии.