Ученые рассказали о связи роста со смертельно опасной болезнью

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Люди с низким ростом в детстве подвержены большему риску инсульта во взрослом возрасте. К такому выводу пришли ученые из Копенгагенского университета, об их работе пишет Science daily.Генетики изучили данные о здоровье 300 тысяч детей в возрасте 7-13 лет, рожденных с 1930 по 1989 годы. Анализ показал, что люди, чей рост был меньше среднего показателя на 5-7 сантиметров, на 11% чаще страдали ишемическим инсультом во взрослом возрасте. Это заболевание выражается в нарушении кровообращения мозга с последующей гибелью мозговых клеток.Исследователи отмечают, что рост человека определяется генетикой, а также такими факторами, как питание матери и ребенка, инфекциями и стрессом. Некоторые из них, считают ученые, влияют на риск возникновения инсульта."Наше исследование показывает, что низкий рост у детей является возможным маркером повышенного риска инсульта и предполагает, что эти дети должны уделять дополнительное внимание факторам, которые влияют на развитие инсульта на протяжении всей жизни, чтобы уменьшить шансы на это заболевание", — говорит соавтор исследования доктор Дженнифер Бейкер.