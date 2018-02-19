ТОП-5 продуктов, которые не стоит есть никому и никогда!

Мечтаете о стройной фигуре и крепком здоровье — задумайтесь о том, что вы едите. Нет, мы не призываем вас немедленно отказаться от сладкого или острого. Но эти 5 продуктов точно не стоит есть никому и никогда.Перед тем как встать на путь здорового образа жизни и правильного питания, проверьте, нет ли в вашем рационе этих продуктов.Открывают наш «черный список» — переработанные мясные продукты. К ним относятся колбаса, сосиски, консервы, замороженные котлеты, ваши любимые наггетсы и прочие полуфабрикаты. Вы, наверное,догадываетесь, что в этих «вкусняшках» содержится просто невероятное количество соли, консервантов и прочей химии. Но самое страшное в их составе — это вредные жиры, которые способствуют повышению уровня холестерина в крови, а также могут стать причиной развития ожирения и болезней сердца.Майонез — самый вредный из всех покупных соусов. Многие женщины считают его«символом» вредной и калорийной пищи и стараются не держать в холодильнике. А вот мужчины… Кажется, представители сильного пола готовы добавлять майонез практически в любое блюдо, считая его универсальной приправой на все случаи жизни. Другое дело — майонез, приготовленный самостоятельно. Знаете, что нужно для домашнего майонеза? Растительное масло, соль, уксус и немного специй. А теперь посмотри на состав покупного майонеза. Напоминает учебник по химии, не правда ли? И последний «гвоздь в гроб» покупному майонезу: как может быть полезен продукт, который хранится годами?!Лихие 90-е — время, когда маргарин был одним из самых популярных продуктов, ведь за настоящим сливочным маслом приходилось «поохотиться». Что такое маргарин и почему он вреден? В составе маргарина — искусственный жир, который производят на основе воды,эмульгаторов и растительных жиров, получаемых в основном из генномодифицированной сои. Помимо этих не самых полезных ингредиентов, в состав маргарина входят еще и трансжиры, которые, как мы говорили выше, повышают уровень холестерина и стимулируют развитие болезней сердца. Да и вкусовые качества этого продукта тоже оставляют желать лучшего. Оно вам надо? Вот и мы думаем, что экономия того не стоит.Сухие завтраки — отличное решение: не нужно суетиться с кашами, омлетами и прочими сырниками. Куда проще насыпать себе чашку мюсли, запить их кофе и побежать по делам. Но с мюсли все не так просто. В их составе огромное количество сахара и растительных масел, щедро добавленных производителями для усиления вкуса. Диетический продукт? А вот и нет! В 100 граммах мюсли содержится примерно 400 калорий — не многовато ли для полезного завтрака?Популярность обезжиренных продуктов растет с каждым днем: каждый уважаемый себя производитель сегодня имеет в своем арсенале линейку 0%. Но мало кто знает, что обезжиренные йогурты и творожки не такие уж диетические, какими кажутся. Во?первых, удаляя жиры, производители заменяют их усилителями вкуса и прочими химическими добавками, которые компенсируют вкус. Во?вторых, чтобы повысить срок годности продуктов, в них добавляют те же транс-жиры. Не убедили? Тогда давайте проанализируем вместе. В молоке жир должен быть? Должен. В твороге должен быть? Должен. Значит, нулевой творог — это уже не творог, это какое-то химическое соединение.