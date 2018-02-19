ВОЗ опубликовала список самых опасных для человечества вирусов
- конго-крымская геморрагическая лихорадка
- вирус Эбола;
- вирус Зика;
- вирус Марбурга;
- лихорадка Ласса;
- ближневосточный респираторный синдром;
- атипичная пневмония;
- вирус Нипах и родственные ему заболевания;
- лихорадка Рифт-Валли;
- болезнь Х.
Под последним пунктом составители списка понимают не какую-то определенную болезнь, а такую, которая в настоящее время не представляется опасной или не известна совсем, однако в условиях низкой доступности медицинской помощи, о которых не так давно говорил Генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус, может вызвать пандемию. За развитием ситуации со всеми заболеваниями из списка будут наблюдать пристальнее всего, и на следующий год перечень будет вновь пересматриваться. Хотя данные заболевания признаны наиболее опасными для людей, многие другие инфекции также требуют дополнительных исследований и поиска более эффективных лекарств. То, что ВИЧ, туберкулез, холера, грипп, малярия и чума в список не вошли, не означает, что работа, связанная с их изучением, диагностикой и лечением, будет остановлена.
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