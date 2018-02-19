ВОЗ опубликовала список самых опасных для человечества вирусов



конго-крымская геморрагическая лихорадка



вирус Эбола;



вирус Зика;



вирус Марбурга;



лихорадка Ласса;



ближневосточный респираторный синдром;



атипичная пневмония;



вирус Нипах и родственные ему заболевания;



лихорадка Рифт-Валли;



болезнь Х.



Всемирная организация здравоохранения опубликовала на сайте список заболеваний, которые представляют собой наибольшую угрозу для всего человечества, и которым, таким образом, нужно уделить особое внимание при исследованиях. Перечень, подчеркнули специалисты ВОЗ, не является исчерпывающим, и совершенно необязательно, что если эпидемия наступит, она будет вызвана одним из указанных патогенов. Список составлен с учетом вероятности возникновения эпидемии и отсутствия эффективных лекарств и / или вакцин. В него вошли:Под последним пунктом составители списка понимают не какую-то определенную болезнь, а такую, которая в настоящее время не представляется опасной или не известна совсем, однако в условиях низкой доступности медицинской помощи, о которых не так давно говорил Генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус, может вызвать пандемию. За развитием ситуации со всеми заболеваниями из списка будут наблюдать пристальнее всего, и на следующий год перечень будет вновь пересматриваться. Хотя данные заболевания признаны наиболее опасными для людей, многие другие инфекции также требуют дополнительных исследований и поиска более эффективных лекарств. То, что ВИЧ, туберкулез, холера, грипп, малярия и чума в список не вошли, не означает, что работа, связанная с их изучением, диагностикой и лечением, будет остановлена.