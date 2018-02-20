Даже одна банка газировки в день может привести к бесплодию

Даже всего одна банка газировки в день может привести к бесплодию – причем и у мужчин, и у женщин, утверждают ученые из Boston University School of Medicine. Из-за высокого уровня сахара вероятность успешного зачатия снижается примерно на 30%.По словам ученых, у мужчин, которые выпивают по баночке сладкой газировки в день, вероятность успешного зачатия снижается на 33%, а у женщин – на 25%. О негативном влиянии сахара на вертильность было известно и ранее: ученые выяснили, что яйцеклетки и эмбрионы не выживают в условиях высокого уровня сахара в организме. Наконец, сахар также связан с эректильными дисфункциями у мужчин. Именно поэтому планирующим завести ребенка парам рекомендуется ограничить употребление газированных напитков, особенно если учесть, что негативно они влияют не только на фертильность, но и на здоровье в целом.Результаты этого исследования не обнаружили никакой связи между употреблением фруктовых соков или диетических напитков и проблемами с зачатием. Поэтому можно сделать однозначный вывод о том, что главное негативное воздействие связано все-таки с сахаром. Между тем уровень употребления напитков с сахаром во многих странах мира постоянно растет, как и количество партнеров, столкнувшихся с бесплодием. Вполне возможно, что они могут сэкономить деньги на лечение бесплодия, если просто станут употреблять меньше напитков и продуктов, содержащих сахар.Согласно другому усследованию, употребляющие сахарные напитки женщины чаще сталкиваются с неудачами при проведении ЭКО. Если в суточном рационе женщины, которой делают ЭКО, присутствовало более одного сладкого напитка в день, то вероятность успешных родов после процедур сокращалась на 16%. При этом успех самого ЭКО снижался на 12%, как выяснили ученые из Гарварда.