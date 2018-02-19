6 ранних симптомов, указывающих на будущий инфаркт

Нередко у пациентов возникают симптомы, которые могут указать на то, что скоро у них может случиться инсульт или инфаркт. Многие, однако, об этих симптомах не знают и внимания на них не обращают.Боли в плечах, спине и руках, которые невозможно объяснить повышением физической нагрузки, могут указывать на повышенный риск развития в скором будущем инфаркта или инсульта. Подобные болевые ощущения связаны с проблемами с кровообращением.Также из-за плохого кровообращения у пациента может возникать необычная слабость в теле или головокружение – свидетельство того, что в мозг перестало поступать с кровью необходимое количество питательных веществ и кислорода.По словам специалистов, у большого числа наблюдаемых ими пациентов, которым пришлось перенести сердечный приступ, в более раннее время возникали эпизоды с появлением холодного липкого пота. Многие жаловались на симптомы простуды или гриппа.Предвестником инфаркт, инсульта или других сердечно-сосудистых проблем может стать не проходящее в течение длительного времени ощущение усталости или истощения. По рассказам пациентов, в такие моменты они испытывали затрудненное дыхание, им не хватало сил на простые физические действия.Расстройство желудка и боли в ЖКТ на постоянной основе тоже в списке самых ранних сигналов об инфаркте. Особенно часто они наблюдаются у людей старше 60 лет. При их наличии не нужно откладывать визит к врачу за обследованием.У некоторых людей за несколько недель или месяцев до инфаркта миокарда может возникать необъяснимая тревога при засыпании. Из признаний родственников пациентов с инфарктом миокарда следует, что за несколько дней до инфаркта человек «находился как будто не в своей тарелке».