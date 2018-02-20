В чём польза льна для здоровья?

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Лён — это не только сырьё для изготовления тканей, но и лекарственное растение. Льняное семя можно купить в аптеке, а льняное масло продаётся во многих супермаркетах.Семена льна снижают уровень вредного холестерина в крови, служат профилактике атеро-склероза и ишемической болезни сердца, снижают уровень сахара в крови. Отвар семян употребляется для полоскания горла при ангине.Льняное масло применяется как слабительное, мочегонное средство, а также как профилактическое средство при гипертонической болезни.Внутрь принимают настой льняного семени: 1 ст. ложку семян заливают 1,5 стакана кипятка, дают остыть и принимают по 0,5 стакана 3 раза в день за 20–30 минут до еды.В качестве наружного средства при радикулите, воспалительных заболеваниях мышц разогретые сухие семена в мешочках прикладывают к пояснице, к мышцам.