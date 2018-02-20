Вся правда об инсульте, которую вы могли не знать

Тихий инсульт - третья в мире причина внезапной смертиПо данным Всемирной организации здравоохранения, инсульт занимает третье место по смертности среди других болезней и расстройств. Львиная доля инсультов приходится на так называемую «тихую» его форму.Медики рассказали, что это за разновидность расстройства и как ее распознать.Врачи выделяют 2 типа инсульта: геморрагический, или кровоизлияние, и ишемический - некроз (инфаркт) из-за закупорки сосуда.Инфаркт мозга может появляться без четких симптомов и проходить незаметно. Поэтому его часто называют «тихим инсультом».По медицинской статистике, на ишемический тип приходится до 80 % инсультов. Согласно данным Национальной ассоциации по борьбе с инсультом, 37 % больных умирают. 31 % перенесших инсульт нуждаются в посторонней помощи для ухода за собой, а 20 % не могут самостоятельно ходить.Что происходит при инсультеНаиболее частая причина ишемического инсульта - тромб, отложения холестерина или спазм, перекрывающий ток крови в участке мозга. Ткани вокруг закупоренного сосуда отекают, а пространство в черепе ограничено. Повышается внутричерепное давление, возникает один из частых спутников «тихого инсульта» - головная боль.От роста давления страдает весь мозг. Во время развития инсульта могут отказать руки и ноги, нарушаться координация движений и ориентация в пространстве, слух и речь. В ряде тяжелых случаев возникают галлюцинации.Со временем кровь распределяется по соседним артериям и венам. Отек спадает, головная боль уходит. А нервная система медленно восстанавливается. Часть ее функций пропадает.В легких случаях пропадает память о вчерашнем дне или событиях 10-летней давности. В тяжелых человек остается прикованным к кровати или инвалидному креслу.Тем не менее при своевременном выявлении инфаркта мозга есть надежные способы снизить вред от расстройства.Симптомы «тихого инсульта»Внезапное онемение или слабость в лице, руке или ноге, особенно на одной стороне тела.Спутанность сознания, проблемы с речью и пониманием.Проблемы с отображением в одном или обоих глазах.Трудности при ходьбе, головокружение, потеря равновесия или координации.Сильная головная боль, возникшая внезапно и без определенной причины.Разницы в симптомах между геморрагическим и ишемическим инсультом может и не быть, а неправильное лечение убьет. Поэтому очень важно обратиться к врачам для установления точного диагноза.Если человек проявляет любой из этих симптомов, надо доставить его в больницу как можно быстрее. Оказание врачебной помощи в первый час после появления тревожных симптомов - основная мера успешного восстановления после инсульта.Даже врачам порой сложно на месте выяснить причину внезапного ухудшения состояния. Если вы заметили у кого-то из близких или просто прохожего перечисленные признаки, вызовите скорую помощь и до ее приезда выполняйте указания диспетчера.