Рассадник бактерий: сушилки делают руки еще грязнее, чем до мытья

К таким неутешительным выводам пришли учёные из США.Использование сушилки для рук после посещения туалета сделает сами руки ещё более грязными.Ученые до сих пор не разобрались с тем, как бактерии проникают на все возможные поверхности. К примеру, совсем недавно исследователи из Университета Коннектикута выяснили, что выращиваемые ими в лаборатории бактериальные споры проникли во все 36 туалетов основного здания, а также находящихся рядом двух соседних корпусов. После этого та же команда учёных решила выяснить, как бактерии ведут себя в этих помещениях, так часто посещаемых людьми.Оказалось, что если люди после мытья рук используют сушилки, то это играет основную роль в деле распространения бактерий по воздуху. Другими словами, после такого высушивания рук количество бактерий на их поверхности не уменьшается, а увеличивается.Ученые подчеркивают, что далеко не везде сушилки для рук представляют подобную угрозу для человека. Однако в большинстве случаев обычные бумажные полотенца гораздо более эффективны, и совершенно точно не стоит пользоваться сушилками для рук в помещениях, где могут обитать опасные бактерии, например, в больницах, домах престарелых, а также разного рода научных институтах и лабораториях.