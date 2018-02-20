10 первых признаков рака. Будьте внимательны!

Мы знаем, что кто-то болен раком, но каждый раз думаем, что с нами этого точно не случиться. Но ведь те, кто заболел, наверняка думали точно так же. Очень важно прислушиваться к своему организму и при первых признаках заболевания обратиться к врачу.Гемоглобин – это белок в крови, который переносит кислород к органам. Резкое снижение уровня гемоглобина может быть признаком онкологии. Если вы сдали анализ крови, значит была причина, и на её фоне врач может не придать большого значения уровню гемоглобина, поэтому вам самим нужно быть начеку. Если вы увидите, что показатель гемоглобина составляет всего 70–80 единиц, обратитесь к онкологу.Каждая боль имеет свою причину. Например, спина чаще всего ноет из-за непривычных или неправильных физических нагрузок. Скажем, посетитель фитнес-клуба решил сэкономить на тренере и позаниматься самостоятельно, но во время упражнений не следил за осанкой. Если же боль возникла без причины, долго не проходит и не снимается таблетками, лучше записаться на приём к врачу.Этот признак чаще проявляется на поздних стадиях заболевания, но может возникнуть и раньше. Если вы резко начали худеть, но при этом не попадали в стрессовые ситуации, не садились на диету и не занимались спортом, это повод обратиться к онкологу. Больной перестаёт хорошо питаться и из-за обезвоживания быстро теряет вес. Происходит это потому, что опухоль заставляет организм работать по-другому, это нарушает обмен веществ и влечёт за собой резкую потерю веса. Внезапная худоба – не повод для радости и нового гардероба, это симптом.На ранних стадиях больной может быстро утомляться после повседневной работы, с которой раньше справлялся с лёгкостью. Это происходит, потому что опухоль отравляет организм, заставляет его вырабатывать биологически активные вещества и изменяет привычные процессы. Прислушайтесь к себе, есть ли другие причины для усталости?При появлении рака иммунитет больного ослабевает и больше не может противостоять вирусам и инфекциям. Если вы начали часто болеть, особенно в тёплое время года и не из-за кондиционера, пройдите обследование. Этот симптом может проявить себя на первых стадиях рака, но его сложно распознать.При отравлении токсинами или любом тяжёлом заболевании печень перестаёт в полной мере выполнять свои функции, опухоль мешает ей. Это приводит к изменению цвета кожи, который приобретает желтоватый оттенок. Иногда в случае заболевания кожа темнеет, а волосы начинают ускоренно расти.Самостоятельно легче всего обнаружить уплотнение в груди, в остальных случаях заметить его сможет только врач. Если вы почувствовали припухлость под кожей, на всякий случай пройдите обследование.Кровотечение – признак нарушения работы внутренних органов. Кровь может выходить при кашле, рвоте, обязательно обращайте на это внимание. Появление синяков тоже может говорить об онкологии. Если после случайного ушиба синяк не проходит в течение нескольких недель, это подозрительно.Кашель и изменение голоса могут говорить о раке дыхательной системы, особенно если это кашель с кровью. Конечно, такие симптомы могут быть вызваны воспалениями и инфекциями, но лучше перестраховаться. Если кашель и одышка не проходят больше двух недель, обратитесь к врачу.Если родинка начинает расти без причины, меняет форму и оттенок, это недобрый знак, нужно срочно показать её врачу. Возможно, это не родинка, а меланома, то есть рак кожи. Вот её основные признаки: ассиметрия, неровные края, нетипичный цвет (родинки имеют коричневый оттенок, а меланомы – коричневый с чёрным, красным, белым или даже синеватым). Если на вашей коже появились странные отметины или неровные родинки, которые не проходят несколько недель, обратитесь к онкологу.Если вы заметили у себя любой из перечисленных симптомов, обязательно пройдите осмотр врача. Не бойтесь показаться мнительным человеком, ведь речь идёт о вашем здоровье.