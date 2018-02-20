Чистящие средства воздействуют на легкие женщин как выкуривание 20 сигарет в день

Испарения от чистящих средств, которые используют женщины во время уборки дома, влияют на дыхательные органы не меньше, чем выхлопы автомобилей и дым табака. Их регулярное использование повышает риск развития заболеваний. К такому выводу пришли норвежские ученые из Бергенского университета.На протяжении 20 лет ученые следили за состоянием дыхательных систем 6236 волонтеров. Из всей выборки 3298 участниц и 2932 участника регулярно занимались домашней уборкой. 293 женщины и 57 мужчин – профессиональные уборщики.Как выяснилось на протяжении 20-летнего периода наблюдений, у тех, кто регулярно занимается уборкой, объем выдоха за этот срок уменьшился на 4,3 миллилитра у «любителей» и на 7,3 миллилитра – у профессиональных уборщиков и уборщиц. Такие показатели сравнимы с результатами выкуривания по 20 сигарет в день в течение 10-20 лет. Более того, у домохозяек на 12,3% выше шанс заболеть астмой, а у профессиональных уборщиц он выше на 13,7%.Таким образом, по словам одного из членов исследовательской группы, профессора Сесилии Сванес, она и ее коллеги убедились в том, что химикаты, накапливаясь в организме, раздражая слизистую оболочку и губительно влияя на дыхательную систему. оказывают негативный долгосрочный эффект.