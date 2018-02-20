Кунжут, орехи и семечки. Какие продукты нужны организму?

Для нормального функционирования ЖКТ в рационе обязательно должны присутствовать клетчатка и пищевые волокна.«Наш организм - единое целое, и вряд ли найдётся продукт, очень полезный, например, для печени и вредный для всего остального, - говорит. - В ситуации, когда «мозги не работают», обычно хочется чего-нибудь сладкого. И мы не будем спорить с природой, а дадим мозгу... шоколад! Правильный, горький, с содержанием какао-бобов не менее 80%. Есть исследования, согласно которым долька шоколада в день помогает предотвратить развитие деменции - старческого слабоумия. А содержащиеся в какао полифенолы улучшают приток крови к мозгу, мы чувствуем себя более энергичными, начинаем соображать лучше, настроение улучшается».. Всё, что делает красивыми нашу кожу и волосы, поможет и ногтям. Едим авокадо, орехи, семечки плюс кунжут - чёрный, неочищенный. В нём очень много полезных витаминов и минералов, и его масса до 60% состоит из жирных масел.. Растительные жиры - как раз то, что нужно для красоты волос. Можно есть любые орехи и семечки в количестве «ладошка» в день.. Для красоты кожи важны жиры. В авокадо как раз огромное количество различных микро- и макроэлементов. Например, витаминов А и Е, которые участвуют во всех обменных процессах.. Хорошие мышцы невозможно построить без животного белка и, как неудивительно, углеводов, которые способствуют лучшему его усвоению.. Долька горького шоколада с содержанием какао-бобов не менее 80% способствует предотвращению развития старческого слабоумия.. Есть данные о том, что регулярное употребление этих овощей снижает риск развития глазных болезней на 90%.. В льняном масле очень много полиненасыщенных Омега-3 жирных кислот. А это не только молодость и красота кожи, но и профилактика заболеваний сердца и сосудов, возможность снижать уровень «плохого» холестерина в крови и предупреж¬дение повышенного тромбообразования.. Для нормального функционирования ЖКТ в рационе обязательно должны присутствовать клетчатка и пищевые волокна.. Рыба содержит много ценного витамина D, активирующего кальций и способствующего синтезу новой костной ткани. А вот не вымываться из костей кальцию помогает калий - поэтому добавляем в рацион картофель или бананы, или ржаной хлеб.