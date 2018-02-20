ТОП-9 мифов о простуде: не верьте!

Сквозняк опасен, легче всего простудиться после бассейна, и еще 8 мифов, которые много лет портили нам жизнь.Это не так. «Простуда», как мы в обиходе именуем ОРВИ (острое респираторно-вирусное заболевание) и грипп вызываются разными вирусами. Так что чем заразились — тем и болеем. Отличить на начальном этапе заболевания их довольно сложно, поэтому мы часто слышим «простуда перешла в грипп». На самом деле это с самого начала бы грипп.Или, как у нас говорят, клин клином. Не менее популярна версия о том, что стоит улечься в постель, как вирус будет буйствовать неделю, а то и больше, а если не давать организму расслабляться, недомогание пройдет за пару дней. Это опасное заблуждение. На самом деле оптимальный вариант — отсидеться дома 1?2 дня сразу же, как почувствовали недомогание. Если вирус несерьезный, на третий день вы можете вернуться к своему привычному ритму жизни. А если это все-таки грипп, то вы избежите осложнений на сердце и легкие.Никакой силы ветер не может вызывать болезнь. Ни горячий, ни холодный, ни ураганный. Если вы чувствуете недомогание — значит, вы где-то подцепили вирус, и именно сейчас он активизировался. Единственный внешний фактор, который в данном случае справедлив — это длительное переохлаждение, которое может вызвать сбой в работе иммунной системы, ослабив ее и дав вирусу лишний шанс. Но сам по себе сквозняк — не опасен.Вся Великобритания — опровержение этого мифа. Там считается совершенно нормальным выйти из бассейна, накинуть куртку и пойти домой. При -5, например. У девчонок так и вовсе сосульки получаются настоящие. И ничего. Если голова в шапке, висящий снаружи хвост может замерзать сколько угодно: здоровью это не вредит.Это невозможно технически. В самой вакцине не содержится вирус гриппа. Так что истории о том, как человек сваливался с гриппом сразу после прививки, можно назвать совпадениями.Лактоза во время болезни — зло. Ну, вообще она в принципе не очень полезна, но в дни болезни — особенно. При респираторных заболеваниях молоко может оказать даже негативный эффект: оно сгущает мокроту и затрудняет ее отхождение.Да, если мы говорим о том же самом вирусе. Но вероятность повторно подхватить тот же самый вирус стремится к нулю. Мы ежедневно контактируем с сотнями вирусов, а на них приобретенный после болезни иммунитет не распространяется.Наоборот. Как только острый период пройдет, лучше умеренная активность, чем тюленеобразное лежание в кровати. Прогулки, легкий фитнес, домашние дела: чем больше двигаетесь, тем активнее метаболизм, тем быстрее выводятся остатки вируса из организма.Нет никакого смысла ждать, пока исчезнут последние признаки болезни. Доктора считают нормальным, если остаточный кашель и насморк сохранятся в течение 3?4 недель после истечения основного заболевания. Ориентироваться лучше на самочувствие и объективную картину: насколько организм восстановился, и как человек в целом себя чувствует.