12 нестандартных советов, которые помогут жить дольше

Думаете, мы опять о том, чтобы бросить курить и начать бегать? Об этом вы и без нас знаете! Passion собрал целый консилиум врачей — и такого вы еще не слышали!Каждое утро начинайте с яркого света: зимой включайте электрический, летом и весной открывайте шторы, так у вас быстрее будет вырабатываться кортизол, вы будете бодрее и легче переносить все дневные дела. А каждый вечер, наоборот, выключайте свет, избегайте ярких гаджетов и мониторов, чтобы ничто не мешало выработке мелатонина и не возникало проблем со сном.Отсутствие солнца осенью и зимой не говорит о том, что нет излучения, которое и является главной причиной фотостарения кожи. Днем в холодное время года пользуйтесь кремом с SPF10, летом, даже в городе, — от 20 единиц.Лучшее время для любых косметических процедур — с 8 до 10 часов утра. С полудня до 18 часов особого эффекта от любых процедур для лица ждать не надо: в это время суток вы физически чувствуете себя уставшими, и ваша кожа может просто отказаться поглощать в себя полезные вещества. После 18 часов лучшее время для очистки лица, но маски отложите на утро.Спорт, баня, сауна относятся к управляемым стрессам. Постоянно повторяясь с увеличением нагрузки, продолжительности и интенсивности, они постепенно приучают организм адаптироваться к смене внешних условий, и в ситуации реального стресса он оказывается подготовленным. Есть к тому же расхожее мнение, что с помощью бани можно вылечить или существенно облегчить многие острые и хронические болезни. Механизм оздоровления в этом случае основывается на воздействии высоких температур: организм получает сигнал о сверхсильном тепловом воздействии и запускает программу самодиагностики и самовосстановления.Ученые давно пришли к выводу, что ношение данного предмета женского гардероба совершенно не обязательно с медицинской точки зрения. Но если вы привыкли и не мыслите себя без него, то хотя бы на ночь его необходимо снимать: помните, что сдавливая область под грудью, когда вы спите, бюстгальтер становится причиной задержки жидкости в организме, что в свою очередь может привести к образованию фиброзных узелков и опухолей. Обвисание груди — проблема, с которой сталкивается любая женщина, и надеяться на то, что при помощи бюстгальтера вам удастся ее избежать, в корне неверно.Поверьте, вы скажете себе за это спасибо уже через 10-15 лет. К сожалению, сегодня в погоне за упругими и рельефными телами люди дают суставам сверхпороговую нагрузку, тем самым нанося им большой вред. Поднимать на фитнесе огромные «веса» — не значит полезно и эффективно тренироваться. Стремитесь к умеренным физиологичным нагрузкам: с их помощью можно долго поддерживать себя в прекрасной форме.В спорте вам должно быть комфортно. Это не должно быть постоянное «преодоление себя». Посетите врача и пройдите диагностику. Оптимальная периодичность и продолжительность тренировок — 3 раза в неделю по 1,5-2 часа. Занимайтесь в любое удобное для вас время, но минимум после 1,5 часа после еды и не позднее 2 часов до сна. Во время тренировок обязательно соблюдайте питьевой режим. Не пренебрегайте разминкой и заминкой — это профилактика травматизма и перетренированности.И вам не придется прибегать к протезированию. Об этом вам не скажут по телевизору, но отбеливающие пасты и другие средства домашнего отбеливания небезопасны для зубов, так как содержат большое количество абразивных веществ, которые повреждают эмаль.Он способствует отложению жира в печени и питает раковые клетки. Ученые предсказывают, что в ближайшие годы ожирение печени, не связанное с алкоголем, станет ведущей причиной рака.Иначе не заметите, как столкнетесь с гиперпигментацией периорбитальной области — проще говоря, с темными кругами под глазами. Конечно, причин у этого знакомого большинству женщин явления несколько: наследственность, наличие заболеваний печени и почек, анемия. Но на первом месте стоит все-таки хронический недосып и прочие нарушения режима, связанные с возросшей социальной активностью населения. А вы наверняка еще и щуритесь, глядя часами в монитор? Знаете же, что от этого появляются морщины!И дело не только в увеличении словарного запаса, расширении кругозора, новых знаниях и эрудиции. Читая художественную литературу, мы переживаем ни с чем не сравнимые эмоции, погружаемся в историю, начинаем иначе чувствовать и мыслить. А это чрезвычайно важно для сохранения «молодой» активности мозга. Чтение должно быть осмысленным. Это серьезный процесс, если только мы не говорим о новостях или публикациях в социальных сетях.Подчас мы самостоятельно создаем вокруг себя невыносимые условия, а после сетуем на несправедливость жизни. Ведь чем тяжелее и несправедливее жизнь вокруг, тем проще отказаться от собственной взрослости и необходимости принимать решения. Развивайте ответственность за собственную жизнь. Это один из доминирующих критериев психической взрослости. Сюда, кстати, можно отнести огромное количество критериев, начиная от здорового питания и занятия спортом и заканчивая пониманием и преодолением собственного деструктивного поведения (курение, злоупотребление алкоголем, беспорядочная сексуальная жизнь, девиантное поведение и др.).