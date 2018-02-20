Стоматологи опровергли популярные мифы о зубах мудрости

Множество людей имеют сформированные заблуждения относительно этих зубов.Британские стоматологи назвали самые распространенные мифы, касающиеся зубов мудрости.Широко распространена точка зрения о том, что зубы мудрости или восьмерки (8-й зуб в ряду) причиняют боль и страдания почти всем людям в какой-то период жизни. Это не так. У некоторых людей данные зубы растут и развиваются без всяких симптомов, они не вызывают никаких проблем.Однако часто возникает ситуация, при которой во рту у человека развивается дискомфорт при пережевывании пищи, появляются неприятные запахи, отёки, проблемы со слухом (если воспалительные процессы достигают ушей), а также боли в основании челюсти, причины которых никак не удаётся найти. Всё это может быть следствием патологии зубов мудрости, и стоматологи советуют их удалить.Среди самых распространённых мифов о зубах мудрости можно назвать уверенность в том, что все восьмерки рано или поздно должны быть удалены. В реальности, это никак не согласуется с официальной статистикой. Как уже было отмечено выше, зуб мудрости может вообще не вызывать никаких проблем в течение всей жизни человека, а иногда его удаляют почти сразу после того, как возникают проблемы.Второй миф говорит о том, что зубы мудрости портят прикус. Многие люди полагают, что это связано со способностью зубов мудрости врастать в другие зубы из-за нехватки свободного пространства. Однако стоматологи подчеркивают, что наличие или отсутствие третьих моляров, никак не определяет правильность прикуса.Наконец, третий миф говорит о том, что восьмерки вообще бесполезны.И это не так, ведь дантисты могут использовать зубы мудрости для фиксации зубных протезов и мостов, включая съемные конструкции, однако лишь в том случае, если зубы мудрости не имеют видимых дефектов.