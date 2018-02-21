Эксперт рассказал, почему липовый чай полезен для жителей городов

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Чай из липы обладает внушительным количеством полезных свойств.Жара и смена погоды в больших городах переносится довольно сложно из-за чрезмерной загазованности воздуха и элементарной нехватки кислорода, но врачи уверяют: улучшить состояние и поддержать организм можно проверенным народным средством.Гипоксия в жаркий период возникает у большинства граждан, проще говоря – это элементарная нехватка кислорода, из-за которой страдают сердце, печень, почки и, в первую очередь, мозг. Особенно такое состояние опасно для людей, склонных к аритмии и скачкам давления, имеющих сердечные недуги и хронические заболевания, тогда как молодые люди, не имеющие явных патологий и заболеваний, могут его даже не замечать. Впрочем, это совершенно не значит, что такое состояние пройдет бесследно для работы внутренних систем организма.«В деревнях и поселках жара переноситься намного проще, чем в большом городе, где асфальт буквально плавиться под ногами, а клубы дыма от автомобилей окутывают тротуары. Естественно, в таких условиях организму катастрофически не хватает кислорода, возникает так называемая гипоксия. Противостоять этому явлению довольно сложно – разве что уехать в деревню или провести лето в горах Карпат. Для облегчения состояния и помощи организму в работе существует множество препаратов, но я бы рекомендовала не спешить их принимать, особенно без консультации с врачом.Прекрасно справляется с гипоксией известное издавна средство – липовый чай. Он позитивно воздействует на головной мозг и внутренние органы, успокаивает и даже утоляет жажду. Чай из липы абсолютно безвреден и годится для ежедневного применения. Его можно давать даже маленьким деткам (разумеется, чай не должен быть крепким) чтобы улучшить сон и успокоить их. Особенно полезно пить липу перед сном – она поможет расслабиться и хорошо выспаться», — рассказывает специалист.Липа также показана для восстановления нервной системы и сердца при сердечной недостаточности, атеросклерозе, а также в качестве легкого натурального успокоительного.Кстати, ошибочно считается, что целебными свойствами обладают лишь цветы липы, но это не так — листья и семена, оставшиеся на месте соцветий, содержат в себе не меньше активных веществ и их, к слову, можно собирать в течение июля. Главное не забывать, что место сбора должно быть чистым и находиться как можно дальше от магистралей и людных мест.