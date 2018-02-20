Названы пять животных с самыми болезненными для человека укусами

Встречи с этими животными лучше избежать.Животные защищают свой мир всеми доступными для них способами. Многие особи предпочитают делать это зубами. И если человеку вдруг «повезет» встретиться с такими, для некоторых это может обернуться страшными ощущениями.К примеру, огненные муравьи Solenopsidini при попадании на тело своей жертвы плотно на нем закрепляются, впрыскивают яд жалом.Токсичный алкалоид соленопсин вызывает у человека ощущения, похожие на сильный ожог.А вот рыбы-пираньи могут и вовсе убить своим укусом. Нижняя челюсть пираний выдается вперед, а острые треугольные зубы растут таким образом, что когда рыба смыкает челюсти, верхние попадают точно в промежутки нижних. Это позволяет хищнику отрывать куски плоти жертвы.Казалось на первый взгляд безобидные медузы на самом деле не так просты, как может показаться. Многие виды медуз могут стрелять нематоцитами, чтобы обезопасить себя от нападения, или наоборот, поймать добычу.Нематоциты представляют собой специализированные клеточные структуры, которые функционируют как крошечные гарпуны при выстреле.В списке хищников есть и скорпионы. Науке известно около двух тысяч подвидов скорпионов на сегодняшний день, 20 видов крайне опасны для человечества.Чаще всего на человека нападают Leiurus quinquestriatus, укус которых настолько болезненный, что потерпевший встречает смерть как настоящее спасение.И замыкает список тварей пчела-убийца. Укус такой особи – страшная мука для потерпевшего.