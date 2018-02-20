Как обмануть голод и уговорить себя есть меньше?

Как часто мы даем себе обещание ограничиться одним пирожным или одной булочкой, но не можем сдержать слово? Возможно ли взять себя в руки, договориться с собой и начать соблюдать меру в еде?Конечно, возможно! Вот самые эффективные способы обмануть голод и научиться есть меньше.Если в вашем рационе вас все устраивает, включая состав меню и размеры порций, уговорить себя есть меньше у вас никогда не получится. Чтобы новая привычка "прижилась", вам нужно понять, зачем вам вообще все это нужно.При снижении объема съедаемой пищи можно сбросить до 10 лишних килограммов в год. И это безо всяких ограничений — просто уменьшите порции завтраков, обедов и ужинов.Стройная фигура, быстрый обмен веществ, свобода от переедания (вы распрощаетесь с безразмерным желудком) и постоянная легкость в теле — вот лишь немногие приятные бонусы, которые ждут тех, кто изменит свой взгляд на питание и начнет есть меньше.Приучить себя есть меньше — не такая сложная задача, как, например, отвыкнуть и отказаться от сладкого. Мы уже рассказывали вам о том, что произойдет с вами и вашим телом, когда вы перестанете есть сахаросодержащие продукты. Почему мы снова об этом заговорили?Дело в том, что именно сладкая пища во многом ответственна за нашу зависимость от еды. Поскольку источники сахара действуют как наркотик (после десерта вам наверняка захочется съесть еще чего-нибудь сладкого), они и приводят к перееданию и увеличению размера порций.Замените сахар в своем рационе большим количеством овощей и фруктов. Вскоре вы увидите, что вторую и третью порцию сладкого вам уже не захочется.Вам будет гораздо легче не сорваться на "запрещенную" еду, если вы будете знать свои слабости и бороться с ними. Не можете остановиться на одном рожке мороженого? Сделайте так, чтобы в морозильнике мороженого вообще не было. Любите посмотреть кино с пакетом чипсов? Перестаньте их покупать.Такие жесткие методы помогут вам выработать привычку, пока вы не научитесь доверять своей силе воли. Заведите дневник питания: для многих это самый простой способ наглядно отслеживать количество съеденного и сделать соответствующие выводы о том, что было лишним и когда нужно было вовремя остановиться.Мы никогда не сможем приучить себя есть меньше, если не сможем отделить приемы пищи от отвлекающих факторов. Речь идет о просмотре новостной ленты в соцсетях во время завтрака, спешном обеде прямо на рабочем месте и затяжном ужине за просмотром фильма.А уж про то, как сильно мы переедаем во время праздничных застолий или дружеских посиделок в баре или ресторане, даже не нужно упоминать — вы и сами все прекрасно знаете.Попробуйте хоть раз поесть ради еды, а не ради веселья — в полной тишине и абсолютном одиночестве, убрав подальше все гаджеты. Закончив трапезу, помойте посуду и возвращайтесь к своим делам.Золотое правило здорового питания можно выразить всего двумя словами — медленно и мало. Чтобы уменьшить свои порции и обмануть голод, вам нужно есть неспешно и пользоваться маленькими тарелками.Человек съедает практически все (а именно — около 90% еды), что лежит на его тарелке. Поэтому небольшая посуда позволит вам перейти на разумные порции.Попробуйте не готовить еду впрок: вряд ли вы съедите лишнего, если добавки просто-напросто не будет. А чтобы не остаться голодным даже после самого скромного ужина, пережевывайте пищу тщательно и никуда не торопитесь.Испытывая негативные эмоции, переживая что-то неприятное, беспокоясь или, наоборот, страдая от скуки, мы часто обращаемся к еде как к самому доступному источнику удовлетворения и облегчения.Если вы научитесь распознавать подобные симптомы, подбивающие вас на переедание, вам даже не нужно будет уговаривать себя есть меньше. Осознав, что на самом деле вы не голодны, вы сможете найти истинную причину дискомфорта.Тренируйте свою власть над собой и учитесь искать другие способы отдохнуть и повеселиться. Ведь мы живем не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить.