5 вещей, которые не стоит брать в туалет

От мобильных телефонов до косметики - эксперты назвали 5 продуктов, которые не стоит брать с собой при посещении туалета. В противном случае риск разного рода неприятных инфекций и отравлений существенно вырастает.Сегодня люди крайне редко расстаются со своими смартфонами, но постарайтесь сделать это хотя бы на время посещения туалета. Многочисленные исследования показывают, что мобильники становятся местом обитания огромного количества самых разнообразных бактерий. Не в последнюю очередь это связано с тем, что люди пользуются ими даже при отправлении естественных надобностей.Не забывайте о том, что разного рода косметику вы часто наносите на лицо неподалеку от глаз и рта. Будет не очень гигиенично, если на этой косметике окажутся бактерии, обитающие в туалетах. Поэтому не извлекайте средства макияжа из сумочки при посещении этих мест.В это сложно поверить, но существует изрядное количество людей, которые берут с собой в туалет пищу. Нетрудно представить, что это намного увеличивает вероятность тяжелого пищевого отравления.Еще большее число людей не считает предосудительным захватить с собой в туалет чашку кофе или чая, особенно по утрам, когда они спешат на работу. По причинам, которые изложены выше, от этой привычки также следует отказаться.Некоторые из нас захватывают в санузел увлажнители, из-за чего позволяют бактериям более активно проникать на кожу лица и рук. Держите эти весьма полезные гигиенические средства подальше от туалетов.