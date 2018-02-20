Правильное питание в Великий пост: правила и советы

Новая неделя открыла Великий пост, который в этом году продлится до 8 апреля — дня, когда верующие будут праздновать Пасху. Эксперты собрали все советы и правила, которые подскажут вам, что можно и нельзя есть, а также как поддержать здоровье в этот непростой период.В этом году Великий пост продлится с 19 февраля до 7 апреля. Первый день — Чистый понедельник, во время которого принято наводить порядок дома и полностью воздерживаться от пищи. На следующий день можно позволяется питаться только хлебом и водой. Полный отказ от пищи соблюдается также в Великую пятницу — последнюю пятницу перед Пасхой (в этом году это 6 апреля).Пост длится 48 дней. В течение великого этого периода по понедельникам, средам и пятницам практикуется сухоядение. Это значит, что можно есть продукты, не прошедшую тепловую обработку. По вторникам и четвергам можно есть горячую пищу без масла, по субботам — с растительным маслом, а по воскресеньям, помимо горячей пищи с растительным маслом, можно выпить вина.В дни, когда практикуется сухоядение (понедельник, среди и пятница), можно есть следующие продукты:ХлебОвощиФруктыСухофруктыВодаМедОрехиВ дни, когда разрешается есть горячую пищу (вторник, четверг, суббота и воскресенье), также можно есть:Овощные и грибные супы, бульоны, похлебкиКартофельБобовыеКрупыПирожки на водеМакароныРисПомните, что главное в посте — духовное очищение, поэтому чрезмерное разнообразие и неумеренность в пище даже при соблюдении всех правил противоречат его смыслу.На протяжении всего поста следует полностью отказаться от следующих продуктов:РыбаМорепродуктыМясные продуктыМолочные продуктыАлкогольЯйца и блюда из нихСладости и фаст-фудВ 2018 году рыбу позволено есть только 1 апреля, в праздник Вербного воскресенья. Церковь советует посоветоваться со священником и врачом, прежде чем соблюдать пост во всей его строгости, и официально дает послабления в соблюдении поста больным, тяжело работающим и путешествующим людям.Поскольку на протяжении долгого времени верующие отказываются от яиц, мясных и молочных продуктов, и в их организме образуется дефицит кальция. Люди с некрепким здоровьем могут сильно подорвать состояние костей и зубов, а также работу нервной и сердечнососудистой систем.Восполняйте дефицит этого жизненно необходимого элемента, включая в рацион семена кунжута и подсолнечника, капусту и шпинат, а также орехи.Во время поста организм страдает от сильной нехватки животного белка и жиров, что связано с отказом от от мясных и молочных продуктов.Даже если вы строго следуете всем правилам поста, не забывайте восполнять нехватку животного белка растительным, который содержится в бобовых, арахисе, чечевице и соевых продуктах. А избежать дефицита полезных жиров вам помогут орехи, авокадо и семена.Во время поста старайтесь разнообразить свой рацион хотя бы изредка, чтобы он не оказался слишком скудным и вредным для здоровья.