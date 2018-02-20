Зачем люди употребляют алкоголь: 4 причины
Социализация
Социальные мотивы довольно сильны среди подростков – молодые люди употребляют алкоголь, чтобы им стало еще веселее в компании. Для них выпивка – это то, чем можно заняться с друзьями, и среди множества культур в множестве странах этот мотив у молодых людей наиболее распространен.
Соответствие
Некоторые люди пьют только для того, чтобы не отличаться от других. Они могут просидеть с бокалом в руке всю вечеринку, чтобы к ним не было вопросов, но в целом алкоголь их не слишком интересует, и пьют они в среднем меньше, чем все остальные.
Воодушевление
Это то, что называется «выпить для храбрости». Этим частенько грешат подростки, которым свойственно рискованное поведение. Такие люди могут быть импульсивными, агрессивными, возможно, более экстравертными, им кажется, что пить алкоголь – это весело и здорово.
Алкоголь как спасение
В эту категорию как раз попадают те, кто «заливает тоску». Они в среднем более невротичны, склонны иметь низкую самооценку. Такие люди используют алкоголь, чтобы не так сильно переживать по поводу своих проблем, в частности, чтобы справиться с депрессией и тревожностью. В эту категорию чаще попадают женщины. Употребление алкоголя в качестве спасительного эликсира может помочь кратковременно, но долгосрочные последствия такого «лечения» могут быть довольно неприятными.
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