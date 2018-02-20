Зачем люди употребляют алкоголь: 4 причины

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Алкоголь как спасение

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Люди употребляют алкоголь уже многие сотни лет, и он настолько врос в повседневную жизнь, став неотъемлемой частью различных ритуалов (купил машину – надо обмыть), что люди уже не задумываются над тем, а зачем они, собственно говоря, пьют. Однако этим вопросом задаются и ученые. Специалисты из Университета Ла Тробе (La Trobe University, Австралия) рассказали, что если спрашивать у отдельных людей, почему они употребляют алкоголь – будет названа масса причин, и разобраться в них будет затруднительно. Однако существует мотивационная модель употребления алкоголя, которая принимает во внимание то, чего люди хотят добиться, когда берут в руки бокал или стопку. С помощью этой модели можно разделить всех употребляющих алкоголь на четыре основных типа, а остальные факторы – такие, как генетика или тип личности – играют скорее косвенную роль.Социальные мотивы довольно сильны среди подростков – молодые люди употребляют алкоголь, чтобы им стало еще веселее в компании. Для них выпивка – это то, чем можно заняться с друзьями, и среди множества культур в множестве странах этот мотив у молодых людей наиболее распространен.Некоторые люди пьют только для того, чтобы не отличаться от других. Они могут просидеть с бокалом в руке всю вечеринку, чтобы к ним не было вопросов, но в целом алкоголь их не слишком интересует, и пьют они в среднем меньше, чем все остальные.Это то, что называется «выпить для храбрости». Этим частенько грешат подростки, которым свойственно рискованное поведение. Такие люди могут быть импульсивными, агрессивными, возможно, более экстравертными, им кажется, что пить алкоголь – это весело и здорово.В эту категорию как раз попадают те, кто «заливает тоску». Они в среднем более невротичны, склонны иметь низкую самооценку. Такие люди используют алкоголь, чтобы не так сильно переживать по поводу своих проблем, в частности, чтобы справиться с депрессией и тревожностью. В эту категорию чаще попадают женщины. Употребление алкоголя в качестве спасительного эликсира может помочь кратковременно, но долгосрочные последствия такого «лечения» могут быть довольно неприятными.