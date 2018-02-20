Найден способ спасти сосуды от атеросклероза

Атеросклероз сосудов сердца и головного мозга – заболевание артерий, вызванное избытком холестерина, – это один из самых частых факторов, приводящих к смерти человека в современном мире. Ученые из Калифорнийского университета нашли способ заставить кровеносные сосуды избавляться от губительных для них излишков холестерина.Результаты исследования американских ученых опубликованы в журнале Nature Medicine. Они обнаружили, что воздействие на ген MeXis может поспособствовать интенсивному очищению артерий от холестериновых бляшек, из-за скопления которых и развивается атеросклероз, ведущий к ишемической болезни сердца, а также к целому ряду нарушений интеллектуального и эмоционального свойства.По словам ученых, биологическая функция гена MeXis состоит в производстве кислот lncRNA, играющих ключевую роль в механизме вывода холестерина из клеток в стенках кровеносных сосудов. Эксперименты на мышах позволили установить, что у животных с пониженной активностью гена MeXis артерии в два раза интенсивнее заполняются холестериновыми бляшками. Когда ученые повысили активность гена у таких животных, из сосудов в их организме холестерин начал гораздо быстрее «вымываться» с кровью.Исследователи займутся тестированием разных методик, позволяющих активизировать ген MeXis. Они допускают, что медицина может получить принципиально новые способы лечения сердечно-сосудистых заболеваний – за счет генной коррекции.Атеросклероз сосудов может спровоцировать возникновение инсульта, ишемической болезни сердца, других серьезных сердечных патологий. Данное нарушение может выражаться в таких симптомах, как бессонница, шум в ушах, слабость и апатия, повышенная потливость, рост давления, раздражительность, депрессивные состояния.