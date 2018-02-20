13 главных фактов о вирусе папилломы человека

Несмотря на то что современные родители стараются получать как можно больше информации о здоровье детей и всей семьи, есть существенные пробелы в их осведомленности по поводу многих заболеваний, например, вируса папилломы человека (ВПЧ), который может приводить к раку шейки матки.Недавно в Москве прошла пресс-конференция, на которой Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные социологического исследования уровня информированности россиян о ВПЧ и заболеваниях, которые он может вызвать. Оказалось, что лишь меньше половины населения нашей страны слышали что-либо о ВПЧ.«Летидор» посетил это мероприятие и делится с вами информацией, которая необходима родителям, чтобы защитить своих детей от опасных заболеваний.Вирус папилломы человека (ВПЧ) — одна из самых распространенных инфекций, передаваемых половым путем. 70-80% сексуально активного населения инфицируется ВПЧ в течение жизни.В большинстве случаев организм способен избавиться от ВПЧ-инфекции самостоятельно.Однако если вирус ВПЧ присутствует в организме на протяжении длительного времени, он может привести к возникновению онкологических заболеваний.Существует множество различных типов ВПЧ, и некоторые из них являются высокоонкогенными вирусами и могут приводить к развитию рака или предраковых поражений шейки матки, наружных женских половых органов (вульвы), влагалища или анального канала, пениса, головы и шеи. Другие типы вируса являются низкоонкогенными вирусами и могут приводить к развитию аногенитальных бородавок (кондилом).Именно врачи должны нести информацию о профилактике этого заболевания. Но дело в том, что к врачам обращается очень мало людей. Информацию пациенты ищут в интернете. Но чем моложе люди, тем меньше вообще они обращаются за такой информацией.Но и многие врачи некомпетентны в этом вопросе. А именно они должны говорить о профилактике ВПЧ на приеме. На сайте Союза педиатров России есть доступная информация о прививках, в том числе ВПЧ.Особенность нашей страны в том, что вакцинация — это чаще про детей, и взрослые не задумываются, зачем это им. При этом в мире вакцинация проводится в течение всей жизни.И не только пожилые, а молодые люди подлежат защите от многих заболеваний.В 21 год девушке нужно делать скрининг на ВПЧ.ВПЧ-тестирование нужно делать в период от 25-30 лет.В нашем обществе существует стереотип о том, что постоянный половой партнер и защищенный половой акт являются единственной возможной профилактикой ВПЧ и его последствий. Только 24% россиян знают о том, что существует профилактика ВПЧ. То есть информации о превентивных методах у наших соотечественников нет.В онкологии есть три пути, когда врачи могут влиять на смертность: профилактика, ранняя диагностика и эффективное лечение, которое возможно лишь тогда, когда диагностировано онкологическое заболевание.К сожалению, смертность от онкологических заболеваний только растет. В последние сто лет врачи развивали способы лечения, которые не привели к существенному изменению смертности. Но есть более мощный рычаг — профилактика.Ежегодно в России от онкологических заболеваний погибает около 300 тысяч человек, треть из них женщины.Из этой группы женщин 30-35 тысяч погибают от онкозаболеваний репродуктивной системы.От рака шейки матки погибает 1060 женщин в возрасте от 15 до 30 лет. У молодых женщин рак шейки матки протекает иначе, и диагностировать это заболевание часто не получается. 70% девушек в возрасте до 20 лет поступают с 3-4-й стадиями заболевания, когда трудно сделать что-либо вообще и тем более сохранить детородную функцию.В СМИ не сообщают, как молодые женщины могут уберечь себя от онкологических заболеваний. А это общегосударственная задача, притом что проблема рождаемости у нас по-прежнему стоит на первом месте. Это задача не столько врачей, сколько политиков и общественных организаций, которые могут эту ситуацию изменить.Родители многих девочек да и сами женщины думают, что папиллома-вирусная инфекция является отражением неправильного полового поведения, промискуитета (половая связь со многими партнерами).Но для инфицирования может быть достаточно и единственного полового партнера.По наблюдениям британских ученых, у молодых женщин от 15 до 19 лет, которые имели единственного полового партнера, за первые три года сексуальной активности инфицирована была почти половина (46%) женщин.Существует два подхода для профилактики: вторичная при помощи тест-мазков на предмет предраковых заболеваний и первичная, путем вакцинации.Вторичная (цервикальный скрининиг) существует уже больше 60 лет. И в тех странах, где поддерживали эту программу, смертность существенно снизилась.В нашей стране в отсутствие общегосударственной программы такой скрининг носит так называемый оппортунистический характер. Это значит, что женщина обращается для сдачи мазка по собственной инициативе или мазок берется при обращении к гинекологу по другому вопросу.Только 30% женщин охвачены подобными мазками, чаще в крупных городах, где развита коммерческая медицина.У каждой третьей заболевшей женщины при обращении диагностируется запущенная стадия.Ежедневно от рака шейки матки в России умирает 17 женщин.В 70-е годы немецкими коллегами было установлено, что рак шейки матки в 97-98% случаев связан с ВПЧ. А в 90-е годы ученые получили вакцину, которая помогла эффективно бороться с этим заболеванием.Связь ВПЧ и рака шейки матки сегодня абсолютно доказана. И там, где в медицине выстроена профилактика, всегда отмечается снижение смертности.Австралия — первая страна, которая на уровне вакцинации попыталась бороться с раковыми заболеваниями, например, защитить подростков от рака шейки матки при помощи прививки.За рубежом уже есть 9-валентные вакцины.Даже если женщина пролечена от некоторых серотипов (группа микроорганизмов одного типа), прививка ей показана. Есть данные, что даже однократная вакцинация снижает риск последствия заболевания (цикл состоит из трех прививок).Если человек вакцинируется до 15 лет, то достаточно двух вакцинаций, а женщинам до 45 нужно 3.В России 9-валентная вакцина появится в 2019 году. Сейчас есть 2- или 4-валентная прививка. Даже если 2 серотипа фигурируют в анамнезе пациентки, имеет смысл прививаться. Более того, даже у пролеченной женщины на вопрос «надо ли вакцинироваться» ответ всегда будет «да».Даже если женщина нашла деньги только на одно введение вакцины, а их должно быть три, это лучше, чем ничего.Прошло уже 11 лет с момента регистрации в мире и в России вакцины против ВПЧ. В 70 странах из 137, где она зарегистрирована, она включена в национальную программу иммунизации. Впечатляют полученные результаты в Австралии, Дании и США, которые первыми внедрили вакцину для массовой профилактики заболеваний у подростков. В результате у молодых женщин снизилась распространенность заболеваниями ВПЧ и генитальными кондиломами, а также число предраковых изменений в цервикальных мазках.Буквально в декабре прошлого года были опубликованы первые результаты об эффективности вакцин в отношении инвазивных раков (вакцинировали подростков около 15 лет назад, теперь они достигли репродуктивного возраста). Это данные из Финляндии. У вакцинированных молодых женщин ВПЧ-ассоциированных раков не наблюдалось, у не вакцинируемых — всего 10 случаев, но из них 8 — это рак шейки матки. То есть вакцина доказала свою эффективность.Увы, в России общегосударственная программа вакцинации и скрининга отсутствует.И вакцинация проводится либо в рамках отдельных региональных программ, либо индивидуально на коммерческой основе.Вакцинировать можно женщину любого возраста. Любой визит женщины к гинекологу должен быть поводом для обсуждения вакцинации от ВПЧ.Проблема в том, что большинство папиллома-вирусных инфекций носит временный характер и самостоятельно разрешаются, никакого лечения не требуют.Медикаментозного лечения с доказанной эффективностью ВПЧ сегодня в мире не существует.При этом женщины могут пропить уже массу препаратов, которые им навязывают гинекологи. В том числе иммунных препаратов. Женщины и девочки лечатся лекарствами, которые навязывают им фармкомпании. Обидно, что люди выкладывают деньги на ненужное лечение, которое дороже, чем прививка от ВПЧ.Нельзя заниматься только лечением ВПЧ, врачам необходимо заниматься профилактикой этого заболевания. И первичная профилактика касается именно подростков.Мужчины также страдают от вируса папилломы человека. Если вакцинировать только женщин, то получается, что только они и несут ответственность за распространение этого заболевания. А это неверно! Ведь доказано, что многие виды рака также ассоциированы с ВПЧ, причем даже больше, чем рак шейки матки.Например, в 2013 году известный голливудский актер Майкл Дуглас признал, что причиной рака горла у него был оральный секс.Поэтому уже в 14 странах мира принята национальная программа вакцинирования и девочек, и мальчиков. И программа должна быть гендеронезависимой, считают современные врачи. То есть прививка нужна не только женщинам, девушкам, но и мужчинам, и юношам.Нужно сдать ВПЧ-тест на коммерческой основе. Затем женщинам идти к гинекологу, мужчинам — к урологу. И вообще в самом начале сексуальной активности, хоть в 15 лет, нужно идти обследоваться на ВПЧ. К счастью, большинство инфекций в этом возрасте самостоятельно разрешаются.Если бы девочки 11-12 лет в нашей стране прививались, проблемы бы не было.Особенность в том, что любая прививка в этом возрасте — сложность, как и другой анализ. Это как забор крови. Делают его преимущественно лежа, потому что у детей в этом возрасте возникает естественная вегетативная реакция, когда они падают в обморок и так далее. В этот момент медсестра или врач должны себя правильно повести, поговорить с подростком спокойным тоном, объяснить ему важность процедуры.А вообще есть медицинские признаки, по которым каждая медсестра или врач должны понять, что ничего страшного в данный момент с организмом не происходит. Анафилактических реакций, со слов экспертов, после такой прививки нет. Боль может быть в месте укола.Другое дело, что прививка не должна проводиться «на коленках» в школьных коридорах между уроками.Прививка платная, поэтому лучше делать ее в клинике и после осмотра, а потом подождать еще 30 минут, чтобы удостовериться, что со здоровьем подростка все хорошо.Проходя через зараженные пути матери, ребенок может получить респираторный рецидивирующий папилломатоз, когда перекрывается голосовая щель и ребенок задыхается. Эти ткани врачи иссекают, потом они нарастают снова, их иссекают опять. В США, где ведут статистику по таким состояниям, отмечают, что зараженные дети доживают не более чем до 2-3 лет. Единственное, что может защитить их, — это вакцинация матерей в детском возрасте.Мужчины также подвержены рискам, связанным с ВПЧ, при этом мужчины знают об этом заболевании гораздо меньше, чем женщины. Между тем рак полового члена — одно из пагубных последствий ВПЧ.