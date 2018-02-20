Количество случаев кори в Европе в 2017 году увеличилось на 400% - ВОЗ

Количество случаев кори в Европе в 2017 году по сравненю с 2016-ым увеличилось на целых 400%. Об этом говорится в пресс-релизе Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ).По данным Европейского регионального бюро ВОЗ, в 2017 году корью в Европе заболели 21 315 человек, также было зарегистрировано 35 летальных исходов. При этом в 2016-м в регионе было зафиксировано только 5 273 случаев заболевания. Крупные вспышки кори (100 и более случаев) в 2017 году были зафиксированы в 15 из 53 стран европейского региона. Самые крупные вспышки в прошлом году были зарегистрированы в Румынии (5562), Италии (5006) и Украине (4767).По словам экспертов ВОЗ, в последние годы эти страны столкнулись с целым рядом проблем, таких как снижение общего охвата плановой иммунизацией, неизменно низкий охват некоторых маргинальных групп, перебои в поставках вакцин или недостаточные меры эпидемического надзора, что и привело к сложившейся ситуации.Крупные вспышки кори в 2017 году были зарегистрированы также в Греции, Германии, Сербии, Таджикистане, Франции, России, Бельгии, Великобритании, Болгарии, Испании, Чехии и Швейцарии.По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ Жужанны Якаб, "невакцинированные дети и взрослые, независимо от того, где они живут, по-прежнему рискуют заразиться болезнью и распространить ее". Она добавила, что ликвидация кори и краснухи является приоритетной задачей для ВОЗ в Европе.Корь – острое инфекционное вирусное заболевание. Основные симптомы болезни – высокая температура, воспаление слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивит, пятнисто-папулезная сыпь кожи и общая интоксикация. Morbillivirus – вирус кори – чрезвычайно заразен, он быстро передается воздушно-капельным путем. Этот вирус может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной человек покинул помещение. Корь считается болезнью высокой контагиозности: 9 из 10 неиммунизированных людей, контактирующих с больным, заражаются. На данный момент единственным средством профилактики кори является вакцинация.