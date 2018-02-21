Постная диета: минус килограмм в день

Постные диеты являются наиболее популярными за счет высокой эффективности в плане похудения.Постная диета подразумевает полный отказ от продуктов животного происхождения и отлично подходит для 40-дневного Великого поста. За счет употребления овощей, фруктов, зелени, каш, оливкового, подсолнечного и любого другого масла, обеспечивается потеря одного килограмма веса в день.Как известно, в первую неделю организм испытывает стресс, если человек садится на диету, поэтому он быстрее теряет лишние килограммы. То есть, если вы будете соблюдать постную диету все 40 дней поста, то это вовсе не означает, что каждый день будете отмечать -1 кг на весах. При правильном употреблении жидкости, сбалансированном растительном рационе, полноценном сне, хорошей физической активности вы можете рассчитывать на потерю 20-30 кг за пост.Употребление растительной пищи - это обогащение организма клетчаткой, антиоксидантами и витаминами, за счет чего ускоряется обмен веществ. Токсины, шлаки и жировые накопления будут постепенно выводиться из желудочно-кишечного тракта, сосудов и печени, а это значит, что работа внутренних органов наладится.Здоровые желудок и кишечник - это нормальный стул, уменьшение веса, крепкий иммунитет. Очищенная печень быстрее восстанавливается и перерабатывает все отходы, которые в нее попадают, поэтому улучшается состояние волос и ногтей, а также очищается кожа и становится более гладкой. Чистые сосуды - залог хорошего артериального давления, быстрого кровообращения и лучшей работы мозга. Плюс ко всему, снижение уровней сахара и холестерина позволяют противостоять атеросклерозу и диабету.50 г вареной на воде овсяной каши можно со свежим яблоком, чашка кофе.горсть орехов и сухофруктов.вегетарианский суп с зеленью и овощами, лаваш.фруктовый салат с чайной ложкой меда.100 г гречневой каши и столько же тушеной капусты, зеленый чай.