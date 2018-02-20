Эффективные меры профилактики желчнокаменной болезни

Медики рассказали, как предупредить образование камней в желчном пузыре.По данным медицинской статистики, практически каждый седьмой человек сталкивается с такой проблемой, как камни в желчном пузыре. И если раньше желчнокаменная болезнь была присуща только людям старше 40 лет, то сейчас ей подвержены даже подростки.Врачи утверждают, что из-за гормональных нарушений камни в желчном чаще встречаются у женщин, нежели у мужчин. Единственные, кому не грозит это заболевание, люди, употребляющие исключительно растительную пищу, то есть веганы и вегетарианцы. А те, кто налегает на пищу животного происхождения, обогащенную холестерином и жирами, наоборот, оказываются первыми на очередь в группу риска желчнокаменной болезни.Для профилактики желчнокаменной болезни медики советуют есть больше свежих овощей и зелени, а также включать в рацион бобовые, которые являются полноценными источниками растительного белка, а вот мясо нужно есть реже и небольшими порциями. Также, желательно готовить пищу на пару, запекать без масла, варить, но никак не жарить и не коптить, так как в таком случае холестерина в ней становится на порядок больше, чем было изначально.Многие не знали, что каждые десять килограмм лишнего веса способствуют застою желчи и образованию камней в желчном пузыре. Поэтому целесообразно привести свой вес в норму и держать его на одном уровне всю свою жизнь.По словам врачей, человек должен кушать 5-6 раз в день небольшими порциями, тогда желчь не будет скапливаться и застаиваться в пузыре, что в итоге послужит отличной мерой профилактики желчнокаменной болезни.Оливковое масло наилучшим способом воздействует на желчный пузырь и стимулирует его работу, а также выделение желчных кислот, за счет чего желчь не накапливается.Не пытайтесь вывести камни из желчного пузыря самостоятельно в домашних условиях, потому как можете еще больше навредить своему здоровью. Если у вас появились признаки желчнокаменной болезни - обращайтесь за помощью к профессиональным медикам.