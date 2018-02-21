Кардиологи выяснили, как грязный воздух влияет на сердце

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Известно, что плохая экология негативно отражается на здоровье человека. И, немецкие ученые выяснили, чем грозит загрязненный воздух. Оказалось, есть связь между резким повышением концентрации окислов азота в атмосфере и риском возникновения инфарктов и других сердечных отклонений.Подобное повышение может быть спровоцировано выбросами с тепловых электростанций и из двигателей внутреннего сгорания. Эксперты исследовали медицинские карты людей, перенесших острый инфаркт миокарда и лечившиеся в Университетской клинике Йены с 2003-го по 2010 год.Эти данные сопоставили с информацией об экологической обстановке.Эксперты взяли в расчет рост концентрации не только оксидов азота, но озона и даже сажи в воздухе. Выяснилось: наиболее ярко выраженным был негативный эффект от оксидов азота, образующихся при сжигании углеводородного топлива. В случае увеличения концентрации на 20 микрограмм на кубический метр воздуха риск развития острого инфаркта в течение дня увеличивался в два раза.