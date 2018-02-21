Кардиологи выяснили, как грязный воздух влияет на сердце

Известно, что плохая экология негативно отражается на здоровье человека. И, немецкие ученые выяснили, чем грозит загрязненный воздух. Оказалось, есть связь между резким повышением концентрации окислов азота в атмосфере и риском возникновения инфарктов и других сердечных отклонений.

Подобное повышение может быть спровоцировано выбросами с тепловых электростанций и из двигателей внутреннего сгорания. Эксперты исследовали медицинские карты людей, перенесших острый инфаркт миокарда и лечившиеся в Университетской клинике Йены с 2003-го по 2010 год.

Эти данные сопоставили с информацией об экологической обстановке.

Эксперты взяли в расчет рост концентрации не только оксидов азота, но озона и даже сажи в воздухе. Выяснилось: наиболее ярко выраженным был негативный эффект от оксидов азота, образующихся при сжигании углеводородного топлива. В случае увеличения концентрации на 20 микрограмм на кубический метр воздуха риск развития острого инфаркта в течение дня увеличивался в два раза.
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