Интересные факты о моргании

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Моргание - необходимый непроизвольный процесс, который поддерживает здоровое зрение. Это одно из самых частых движений человека. В среднем люди моргают около 15 раз в минуту.Каждый раз во время моргания наше зрительное восприятие прерывается примерно на треть секунды. Так, мы некоторое время не получаем потенциально важную визуальную информацию.Моргание тесно переплетается с рядом когнитивных функций, связанных с нейромедиатором дофамином. Как известно, дофамин участвует в процессах обучения и играет важную роль в системе награды. По словам экспертов, мы реже моргаем, когда читаем, а из-за усталости -чаще.Ученые из Дармштадтского технического университета предложили добровольцам следить за появляющимися на экране монитора картинками. Периодически исследователи меняли вероятность возникновения изображений.Со временем участники научились прогнозировать возможность появления картинок. Чем выше была вероятность того, что на экране сменится изображение, тем реже моргали участники эксперимента.