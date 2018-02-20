Девять проверенных методов выведения лишней жидкости из организма

Чрезмерное накопление жидкости в организме ведет к увеличению веса и отечности.Как мы знаем, человеческий организм на 70% состоит из воды, поэтому она нужна для поддержания здоровья и отказываться от ее употребления нельзя. По мнению ученых, без еды человек может прожить, а вот без воды - нет.Иногда жидкости в организме накапливается больше, чем нужно, из-за чего появляются отеки и лишний вес. Чаще всего так происходит во время предменструального синдрома и беременности, при малоактивном образе жизни, регулярном употреблении сильно соленой или сладкой пищи, приеме некоторых лекарств, злоупотреблении алкоголем и так далее.1.Отказываться от соли и соленых продуктов полностью нет необходимости, а вот сократить их количество - полезно для здоровья, плюс ко всему, лишняя жидкость таким образом быстрее выведется.2.Этот сладкий и вкусный фрукт содержит калий, который препятствуют скоплению избыточной жидкости в организме, а значит - поможет от нее избавиться, если она уже имеется.3.для того, чтобы восстановить водный баланс в организме. Чем больше воды вы будете пить (только не перед сном), тем чаще станете ходить в туалет, а это само собой подразумевает избавление от избытка жидкости.4.: сельдерей, шиповник, петрушка, яблочный уксус, арбуз, помидоры, имбирь, овес, лимон, огурцы, капуста, спаржа, морковка и другие.5.Активные физические упражнения способствуют ускорению циркуляции жидкости в организме и ее естественному выведению через сальные железы.6., так как они тоже помогают избавляться от переизбытка влаги в организме.7.на возвышенную поверхность, чтобы простимулировать отток лишней воды и уменьшить отечность.8.. Благодаря этим веществам в организме не будет накапливаться ненужная вода.9.Обязательно пейте натуральный йогурт без добавок, если хотите улучшить микрофлору кишечника и избавиться от лишней жидкости в организме.