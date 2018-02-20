Девять проверенных методов выведения лишней жидкости из организма
Как мы знаем, человеческий организм на 70% состоит из воды, поэтому она нужна для поддержания здоровья и отказываться от ее употребления нельзя. По мнению ученых, без еды человек может прожить, а вот без воды - нет.
Иногда жидкости в организме накапливается больше, чем нужно, из-за чего появляются отеки и лишний вес. Чаще всего так происходит во время предменструального синдрома и беременности, при малоактивном образе жизни, регулярном употреблении сильно соленой или сладкой пищи, приеме некоторых лекарств, злоупотреблении алкоголем и так далее.
Медики подсказали, как вывести лишнюю жидкость из организма:
1. Меньше соли. Отказываться от соли и соленых продуктов полностью нет необходимости, а вот сократить их количество - полезно для здоровья, плюс ко всему, лишняя жидкость таким образом быстрее выведется.
2. Один банан в день. Этот сладкий и вкусный фрукт содержит калий, который препятствуют скоплению избыточной жидкости в организме, а значит - поможет от нее избавиться, если она уже имеется.
3. Не менее двух литров воды в день нужно пить для того, чтобы восстановить водный баланс в организме. Чем больше воды вы будете пить (только не перед сном), тем чаще станете ходить в туалет, а это само собой подразумевает избавление от избытка жидкости.
4. Включить в рацион продукты, обладающие мочегонным свойством: сельдерей, шиповник, петрушка, яблочный уксус, арбуз, помидоры, имбирь, овес, лимон, огурцы, капуста, спаржа, морковка и другие.
5. Больше двигаться. Активные физические упражнения способствуют ускорению циркуляции жидкости в организме и ее естественному выведению через сальные железы.
6. Налегать на продукты, обогащенные железом и витаминами группы В, так как они тоже помогают избавляться от переизбытка влаги в организме.
7. Несколько раз в день поднимать ноги на возвышенную поверхность, чтобы простимулировать отток лишней воды и уменьшить отечность.
8. Ежедневно употреблять продукты, в которых содержится кальций и магний. Благодаря этим веществам в организме не будет накапливаться ненужная вода.
9. Чашка йогурта в день. Обязательно пейте натуральный йогурт без добавок, если хотите улучшить микрофлору кишечника и избавиться от лишней жидкости в организме.
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