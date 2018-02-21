Ученые разработали анализ мочи на аутизм

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Британские ученые разработали анализ крови и мочи на аутизм.Исследователи обнаружили связь между расстройствами аутистического спектра и повреждении белков в плазме крови из-за окисления и гликирования — процессов, при которых активные формы кислорода или восстанавливающие углеводы (глюкоза, фруктоза и пр.) спонтанно изменяют белки. Они взяли образцы крови и мочи у 38 детей с РАС и 31 здорового ребенка. Ученые установили, что у детей с РАС наиболее высокие уровни аминокислоты дитирозина, маркера окислительных процессов, и конечных продуктов гликированияОтмечается, что пока что диагностика по крови и моче — наиболее надежный способ выявления заболевания. Следующим этапом работы станет проверка теста на других группах детей. Исследователи рассчитывают, что им удастся диагностировать РАС даже на самых ранних стадиях, а также прогнозировать, как будет развиваться расстройство.