Ученые: Дезодоранты и духи вредят легким не меньше дыма машин

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Дезодоранты и духи, а также шампуни, косметика и средства гигиены, состоят из не менее опасных для здоровья веществ, чем выхлопные газы или сигаретный дым. Проблема в том, что косметические и гигиенические средства, в отличие от общепринято вредных веществ, считаются безвредными."Бензин, который является очевидно ядовитым, хранится в герметичной таре, а дезодорант, в котором не меньше летучих веществ, провоцирующих рак, принято распылять, находясь в помещении. Вы же не нюхаете бензин? Поэтому получается, что он менее опасен, чем обыкновенные гигиенические средства", — говорит сотрудник Администрации океанических и атмосферных исследований США Джессика Гилмэн.Парадоксально, но летучие вещества, которые являются ядовитыми и канцерогенными, используются в косметической промышленности просто потому, что оно хорошо испаряются."Если изменить уровень опасных летучих веществ в обыкновенной современной квартире, то окажется, что в ней вообще нельзя находиться, если вы хотите дожить до старости, не страдая при этом от онкологических заболеваний", — добавляет специалист. Кроме здоровья, кстати, дезодоранты разрушают еще и атмосферу Земли.