Ученые доказали пользу сна для ума
Особенно важно это для детей и подростков, поскольку их интеллект еще только формируется, а сон может стать важной составляющей развития умственных способностей человека.
Исследователи отметили, что дети, которые недостаточное количество времени спят, имеют более слабые когнитивные способности, чем дети, которые получают достаточный отдых.
Эксперименты по изучению влияния сна на интеллект человека начались еще в 2003 году. В них ученые предложили «гипотезу синаптического гомеостаза». Суть этой гипотезы как раз в том, что сон существенно влияет на когнитивные способности людей. Она была фактически доказана в течение нескольких лет, когда исследователи наблюдали за мозговой активностью людей.
Первые результаты появились уже спустя несколько лет после начала первых опытов, теперь же тесты показали точную связь между интеллектуальными способностями и сном человека. Ученые говорят о том, что соединения между нервными клетками становятся крепче днём, а ночью слабеют, что положительно влияет на последующее обучение.
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