Названы основные правила здорового употребления фруктов

Диетолог поделился советами относительно фруктов.Пожалуй, фрукты — единственный вид пищи, к которой человеческий род приспособлен биологически, отмечает автор известной системы оздоровления Майя Гогулан в книге «Система Майи Гогулан для здоровья женщин».Но многие люди вообще не едят фруктов. А некоторые говорят так: «Я их не могу есть, мне от них плохо». Причина этого кроется в неправильном употреблении фруктов.Между тем, фрукты – наиболее важная составная часть нашего питания. Достаточно вспомнить открытия известного американского антрополога Алана Уокера. Он писал: «Ранние предки человека первоначально были фруктоедами.Они не ели мяса и даже семян, побегов, листьев, травы, не были они и всеядны. Ели они в основном фрукты». Поэтому многие ученые и исследователи пришли к выводу: поскольку организм человека изначально приспособлен к употреблению фруктов, их ему в течение дня требуется гораздо больше, чем протеинов (белков).Однако все достоинства фруктов могут быть перечеркнуты, если они употребляются неправильно.Как правильно употреблять фрукты?1. Фрукты надо есть до еды на пустой желудок; если вы будете есть после еды, вся пища начнет бродить и перевариваться в кислоту.Надо знать: как только фрукты приходят в соприкосновение с другой пищей и пищеварительными соками, вся пищевая масса начинает закисать и портиться.Нас приучили есть фрукты на десерт или пить соки после еды. Этого нельзя делать!Многие неправильно едят дыню: или вместе с другими фруктами, или после другой еды (обеда, например). Лучше съесть сначала дыню, а через 30–40 минут что-то еще. И тогда никаких проблем не будет.Многие отвергают кислые фрукты, в том числе яблоки, говоря: «У меня и без них повышенная кислотность».Запомните: все растительные продукты богаты щелочными основаниями. Лимоны, апельсины, ананасы, грейпфруты, яблоки только по вкусу считаются кислыми. Как только они попадают в организм, они превращаются в щелочи, но опять-таки при условии, если их правильно употреблять.2. Фрукты и фруктовые соки надо употреблять только в сыром виде.Варенье, любые консервированные фрукты, печеные яблоки, фруктовые торты, пудинги с фруктами вредны. Они образуют кислоты, разрушающие чувствительную оболочку внутренних органов человека. Они вынуждают организм тратить жизненную энергию на нейтрализацию кислоты.Любая тепловая обработка разрушает потенциальную ценность продукта, особенно фруктов, их соков и овощей. Соки должны быть свежими. Если пить их пастеризованными, да еще приготовленными с концентратами, такой сок превратится в кислоту в чистом виде еще до того, как вы его выпьете. Это нанесет вашему организму огромный вред.3. Соки – не питье. Соки – еда. Наш организм нуждается в клетчатке. Лучше есть фрукты, тщательно их пережевывая. А вместо того, чтобы употреблять такие привычные и вредные напитки, как чай и кофе, гораздо лучше выпить свежеприготовленный фруктовый или овощной сок.Не пейте весь стакан залпом, наслаждайтесь фруктовым соком, принимая его глотками, дайте соку смешаться со слюной, прежде чем проглотите его.4. После приема фруктов на пустой желудок вы должны выждать какое-то время: после сочных фруктов – 20–30 минут; после мясистых (бананы, сухофрукты, финики, инжир и т. д.) – 45–60 минут; только после этого можно приступить к приему другой пищи.Если вы будете употреблять фрукты, не соблюдая эти рекомендации, то можете свести на нет всю пользу от них, более того, – совершить преступление против здоровья своего организма, нарушив кислотно-щелочное равновесие в крови.Некоторые считают, что все эти правила выдуманы «занудами». Часто рассуждают так: «Мой дедушка всю жизнь пил, ел мясо, булки, никогда не высчитывал часы и прожил до 90 лет».Что можно ответить таким людям? Если они систематически неправильно едят и не чувствуют себя плохо, это не значит, что это со временем не отразится на их здоровье и долголетии, что они не нарушают правила питания. Законы Жизни – Законы Здоровья, их отменить никому не дано. Это только говорит об огромной приспособляемости человеческого организма. Может быть, этот дедушка был запрограммирован на 150–200 лет, но из-за того что он не выполнял Законов Жизни, Природа убрала его к 90 годам, пишет Майя Гогулан.Непременным правилом здорового образа жизни является следующее: утром до полудня не ешьте ничего. Если по каким-то причинам вы этого делать не можете, ешьте исключительно свежие фрукты или пейте фруктовые соки. Можно также пить простую хорошего качества воду или чай (настой) из листьев малины, черной смородины, плодов шиповника.В течение дня ешьте фрукты столько, сколько хотите, не ограничивайте себя. Ваш организм подскажет сам, сколько вам нужно. Фрукты почти не требуют энергии для переваривания. Если вы их хорошо пережевали, если вы их едите в естественном виде, они вообще не нуждаются в переваривании в желудке. Все питательные вещества, содержащиеся в них, всасываются в кишечнике.Как известно, самое плохое время для еды – это вечер, но еще хуже есть рано утром, сразу после пробуждения.«Плотный завтрак означает тяжелый день. Легкий завтрак соответствует легкому дню», – считают последователи естественного образа жизни.Если вы проснулись после ночного отдыха, энергия так и рвется из вас! На что же вы собираетесь ее потратить? На переваривание плотного завтрака? Новая энергия образуется не раньше, чем пища всосется в кровь из кишечника. Пища будет находиться в желудке 3 часа и более (при условии, если вы съели ее в правильном сочетании). Стоит ли есть сразу после пробуждения?Многие боятся пропустить завтрак. «А как же я буду работать?» Вы не заставите ваш организм страдать от недостатка пищи, уверяю вас. Ваш организм будет использовать пищу, съеденную накануне и формировать необходимые для себя элементы, даже не использовав все до конца. А вы без утренней еды почувствуете себя гораздо бодрее и энергичнее.Завтракайте фруктами. И вы всегда будете ощущать прилив энергии в течение дня, так как вы сберегли ее, а не растранжирили.Съев фрукты, подождите 30-120 минут, а потом можно съесть и еще что-нибудь. После другой пищи спустя час попивайте водичку в течение примерно 3 часов, прежде чем подкрепиться еще чем-то. Но только слушайте свой организм. Действительно ли он требует пищи, или вы по привычке тянетесь к ней?«Когда мне хочется есть, а положенное время, отведенное на переваривание, не прошло (3–4 часа), я выпиваю теплую воду. Если и после этого я не забываю о еде, то начинаю верить, что действительно пора есть, что это не зов моих старых привычек. Лишние калории вредны, особенно если они употребляются вместе с вареной пищей или с пищей, съеденной в неправильном сочетании», — отмечает Майя Гогулан.Любой прием пищи начинайте с фруктов. Съеденные на пустой желудок свежие фрукты оказывают только положительный эффект, способствуя снижению веса и одновременно снабжая организм энергией.Итак, запомним, как надо употреблять фрукты:• Во-первых, отдельно от другой пищи.• Во-вторых, перед едой, а не после еды (на пустой желудок).• В-третьих, только в натуральном (сыром) виде.• В-четвертых, соблюдать интервал между приемом фруктов и следующим приемом пищи – 60–80 минут после фруктов мясистых.Когда можно снова приступать к фруктам после еды:• через 2 часа, если вы съели свежие салаты, овощи, зелень;• через 3 часа, если вы съели продукты в правильном сочетании, но без мяса, рыбы, птицы, яиц и других вареных продуктов;• через 4 часа, если вы съели продукты в правильном сочетании, но с мясом и другими животными продуктами;• через 8 часов, если вы съели все в неправильном сочетании.Лучше всего есть фрукты как завтрак. Полезно соблюдать 1–2 дня в неделю чисто фруктовую диету, а также советую перед началом и после окончания голодания использовать фруктовую диету в течение хотя бы 1–2 дней.Употребление утром исключительно фруктов тесно связано с естественными физиологическими циклами нашего организма.