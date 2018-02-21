Медики рассказали, какие продукты помогут избежать диабета

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Эта диета лучше всего подойдёт для людей с лишним весом.Переход на веганское питание может предотвратить развитие диабета у людей с лишним весом. Растительная диета усиливает чувствительность к инсулину, как показало исследование, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.Имеющие лишний вес люди традиционно входят в группу риска в связи с угрозой развития у них диабета второго типа. Врачи обычно рекомендуют им похудеть и уделять больше внимания диете для того, чтобы предотвратить появление опасного для жизни метаболического расстройства.И вот теперь американские ученые выяснили, что простой переход на веганское питание является вполне эффективным средством профилактики диабета у людей с лишним весом. Если они начинают принимать исключительно растительную пищу, то тем самым добиваются повышенной чувствительности к инсулину. Снижение чувствительности к этому гормону является основным движущим фактором диабета у людей с лишним весом.Исследование также показало, что у веганов улучшается функционирование бета-клеток, которые хранят и вырабатывают инсулин. Есть мнение о том, что преимущества диеты, состоящей из фруктов, овощей и бобовых, обеспечивают потерю лишнего веса и обретение стройной талии. Нынешнее исследование стало еще одним подтверждением пользы вегетарианского и веганского питания.Диабет второго типа часто называют тихим убийцей, поскольку он постепенно приводит своих жертв к сердечной недостаточности, слепоте, болезням почек и даже ампутации конечностей в некоторых случаях.Диабет вызывается избыточным количеством сахара в крови, поскольку организм не имеет возможности полностью перерабатывать его в энергию. По мере прогрессирования болезни ее жертвам необходимо придерживаться здорового питания, режима физических нагрузок и приёма соответствующих лекарств для того, чтобы контролировать диабет.Ожидаемая продолжительность жизни пациентов с диабетом второго типа, по мнению учёных, снижается на 10 лет.