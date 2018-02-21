Медики рассказали, какие продукты помогут избежать диабета
Переход на веганское питание может предотвратить развитие диабета у людей с лишним весом. Растительная диета усиливает чувствительность к инсулину, как показало исследование, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Имеющие лишний вес люди традиционно входят в группу риска в связи с угрозой развития у них диабета второго типа. Врачи обычно рекомендуют им похудеть и уделять больше внимания диете для того, чтобы предотвратить появление опасного для жизни метаболического расстройства.
И вот теперь американские ученые выяснили, что простой переход на веганское питание является вполне эффективным средством профилактики диабета у людей с лишним весом. Если они начинают принимать исключительно растительную пищу, то тем самым добиваются повышенной чувствительности к инсулину. Снижение чувствительности к этому гормону является основным движущим фактором диабета у людей с лишним весом.
Исследование также показало, что у веганов улучшается функционирование бета-клеток, которые хранят и вырабатывают инсулин. Есть мнение о том, что преимущества диеты, состоящей из фруктов, овощей и бобовых, обеспечивают потерю лишнего веса и обретение стройной талии. Нынешнее исследование стало еще одним подтверждением пользы вегетарианского и веганского питания.
Диабет второго типа часто называют тихим убийцей, поскольку он постепенно приводит своих жертв к сердечной недостаточности, слепоте, болезням почек и даже ампутации конечностей в некоторых случаях.
Диабет вызывается избыточным количеством сахара в крови, поскольку организм не имеет возможности полностью перерабатывать его в энергию. По мере прогрессирования болезни ее жертвам необходимо придерживаться здорового питания, режима физических нагрузок и приёма соответствующих лекарств для того, чтобы контролировать диабет.
Ожидаемая продолжительность жизни пациентов с диабетом второго типа, по мнению учёных, снижается на 10 лет.
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Добавил ignat в категорию Разное
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