Сидячий образ жизни связали еще с 9 видами опухолей

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Ученые связали сидячий образ жизни еще с девятью разновидностями рака. Для того чтобы столкнуться с повышенным риском опухолей, достаточно в неподвижном состоянии проводить более одного часа в день перед телевизором.Длительные сидения перед телевизором или компьютером могут приводить не только к болезням сердца, но и нескольким разновидностям рака. Ранее ученые выяснили, что сидячий образ жизни повышает опасность опухолей груди и кишечника, а теперь новое исследование эпидемиологов из Национального онкологического института в США показало, что привычка долго сидеть увеличивает риск и других 9 разновидностей рака, включая опухоли легких, шеи и головы. Это не слишком приятная новость для огромного количества людей, которые в холодные зимние дни проводят время дома как раз перед телевизором. Однако ученые говорят, что изменить негативную тенденцию можно за счет простых изменений в привычном образе жизни. К примеру, нужно вставать хотя бы один раз в час, чаще заниматься выполнением домашних дел и периодически выходить на улицу для пеших прогулок.Напомним, что наука доказала твердую связь сидячего образа жизни с преждевременной смертью из-за болезней сердца, инсультов, диабета второго типа, гипертонии, болезней мозга и легких, двух опухолей, а также падений. Если люди уделяют физическим нагрузкам хотя бы 7,5 часов в неделю, то риск смертности уменьшается на 20%. Впрочем, эксперты настоятельно рекомендуют увеличивать эти показатели и двигаться чаще, чтобы жить дольше.Данное исследование показало и верхнюю рекомендуемую планку для физических нагрузок. Выяснилось, что если человек уделяет им 25 часов в неделю или три с половиной часа в день, то он получает точно такой же эффект, как если бы он тратил на эти нагрузки по 75 часов. А именно такое время уделяют спорту любители марафона.