Алкоголизм – самый существенный фактор риска при деменции
Из 57 тысяч случаев наступления ранней деменции 57% произошли на фоне алкогольной зависимости. Специалисты подчеркнули, что женщины в среднем чаще болеют деменцией, чем мужчины, но среди тех, у кого деменция наступила в возрасте до 65 лет, мужчин было большинство – почти две трети, 64,9%. Неумеренное употребление алкоголя влияло на риск развития деменции не только непосредственно, но и косвенно, повышая приверженность участников исследования, например, к курению. Сильно пьющие люди чаще страдали депрессией, у них чаще были высокое кровяное давление, диабет, потеря слуха и другие сопутствующие алкоголизму заболевания. Все эти заболевания также могут увеличивать вероятность развития деменции. Ученые отметили, что в ходе их работы анализировались только самые тяжелые случаи – те, которые приводили к госпитализации. С учетом стигматизации алкогольной зависимости ассоциации между ней и деменцией могут быть даже более сильными.
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Добавил Ivan в категорию Разное
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