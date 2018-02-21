Алкоголизм – самый существенный фактор риска при деменции

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Зависимость от алкоголя является фактором риска при развитии многих заболеваний. Она может сокращать жизнь на срок до 20 лет, и многие преждевременные смерти среди сильно пьющих людей происходят из-за того, что на фоне употребления алкоголя у пациента развивается деменция (в том числе ранняя – в возрасте до 65 лет). Всемирная организация здравоохранения указывает, что сильно пьющим можно считать человека, употребляющего не менее 40-60 граммов чистого алкоголя ежедневно. Французские и канадские ученые провели масштабное исследование, выясняя, как именно связаны зависимость от алкоголя и деменция, учитывая в том числе и хронические болезни и психические расстройства, вызванные чрезмерным употреблением спиртного.Из 57 тысяч случаев наступления ранней деменции 57% произошли на фоне алкогольной зависимости. Специалисты подчеркнули, что женщины в среднем чаще болеют деменцией, чем мужчины, но среди тех, у кого деменция наступила в возрасте до 65 лет, мужчин было большинство – почти две трети, 64,9%. Неумеренное употребление алкоголя влияло на риск развития деменции не только непосредственно, но и косвенно, повышая приверженность участников исследования, например, к курению. Сильно пьющие люди чаще страдали депрессией, у них чаще были высокое кровяное давление, диабет, потеря слуха и другие сопутствующие алкоголизму заболевания. Все эти заболевания также могут увеличивать вероятность развития деменции. Ученые отметили, что в ходе их работы анализировались только самые тяжелые случаи – те, которые приводили к госпитализации. С учетом стигматизации алкогольной зависимости ассоциации между ней и деменцией могут быть даже более сильными.