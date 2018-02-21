Ученые рассказали, как стресс в жизни отца повлияет на его потомство

Шизофрения и другие патологии психики могут наследоваться детьми от отцов.Психические отклонения у будущих детей может вызывать стресс у мужчин. Соответствующий вывод сделан исследователями из американского университета штата Мэриленд.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.Ученые провели опыты на мышах, с помощью которых было показано, что всплеск гормнонов стресса вызывает изменения в белках вокруг ДНК на клеточном уровне, которые выстилают канал, через который сперма проходит вплоть до семенников.Появившиеся на свет от самцов, испытавших перед зачатием сильный стресс, мыши, значительно хуже реагировали на внешние возбудители и зачастую вели себя неадекватно.В то же время исследователи уточняют, что им пока удалось лишь описать механизм по взаимосвязи стресса и здоровья будущего потомства. Применимы ли данные выводы к людям, на данный момент точно говорить довольно сложно.Специалисты Национального медиционского центра исследований психиатрии и наркологии имени Сербского уверены в том, что в России шизофрения диагностирована, по меньшей мере, у 488 тысяч человек. Данный показатель выше на 1,1%, чем во время прошлого соцопроса в 2011 году.