Кардиологи рассказали, как победить болезни сердца

Позитивный эффект способ оказывает на психоэмоциональное здоровье.Джанфранко Парати, кардиолог из Миланского университета «Бикокка», собрал команду экспертов, с которыми изучил исследования в области сердечно-сосудистых заболеваний, и отправился с ними в горы, чтобы развеять устоявшийся миф: с болезнью сердца в горный поход уходить нельзя.Если быть более точными, то следует всё же сказать, что в случае с критическим течением болезни от подобного отдыха придётся отказаться. Недостаток кислорода, который появляется выше 2500 метров над уровнем моря, заставляет сердце биться чаще. Но не все случаи сердечных болезней ставят на горах крест. В обязательном порядке необходимо пройти обследование у лечащего врача и обсудить все особенности путешествия.Нужно принимать лекарства, не приводящие к обезвоживанию, и всегда иметь под рукой тонометр, не пытаясь выжать из себя все соки. Если следовать всем рекомендациям и контролировать своё состояние, то пациентам с легкой формой ишемической болезни сердца нельзя подниматься выше 4500 метров, а с умеренной формой – 2500 метров. Так поход в горы может и улучить состояние больного и даже победить заболевание.