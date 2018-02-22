9 признаков того, что у вас передозировка кофеином

Если проанализировать исследования медиков, взрослому человеку необходимо около 200 мг кофеина в день, чтобы взбодриться. Реакция у каждого из нас индивидуальна и зависит от восприимчивости организма к веществу. В первую очередь стоит полагаться на свои ощущения, ведь даже у здорового человека чашка крепкого кофе может вызвать учащенное сердцебиение.

Сколько можно пить кофе без вреда для здоровья

Принято считать, что максимальная доза кофеина составляет 400 мг в день – это около четырех чашек кофе. Для беременных лимит снижается до 300 мг, подросткам нельзя больше 100 мг, а детям до 10 лет лучше вообще избегать его.

Более высокие дозы кофеина могут вызвать различные заболевания, например, артериальную гипертензию, мерцательную аритмию и нарушения артериального давления.

Пик влияния кофеина наступает через 2 часа после употребления, поэтому лучше отказаться от кофе, чая и черного шоколада хотя бы за 4 часа до сна.

Признаки передозировки кофеином

 
Если вы превысите рекомендованную дозу кофеина, у вас могут наблюдаться следующие симптомы:

  • Нервозность

  • Беспричинное беспокойство

  • Покраснение лица

  • Учащенное сердцебиение

  • Подергивание мышц

  • Раздражительность

  • Проблемы с ЖКТ

  • Отрывочные мысли

  • Бессвязная речь


Если передозировка умеренная, и вы всего лишь нервничаете, это пройдет само собой. Просто не принимайте кофеин 48 часов ни в каком виде. При более серьезных симптомах обратитесь к врачу.

 
К счастью, по заявлениям медиков, редко кому удается принять опасную для жизни дозу кофеина: обычному человеку физически сложно выпить такой объем жидкости. Но если вы будете регулярно употреблять более 500 мг кофе в сутки, проблемы со здоровьем гарантированы.
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