9 признаков того, что у вас передозировка кофеином



Нервозность



Беспричинное беспокойство



Покраснение лица



Учащенное сердцебиение



Подергивание мышц



Раздражительность



Проблемы с ЖКТ



Отрывочные мысли



Бессвязная речь



Если проанализировать исследования медиков, взрослому человеку необходимо около 200 мг кофеина в день, чтобы взбодриться. Реакция у каждого из нас индивидуальна и зависит от восприимчивости организма к веществу. В первую очередь стоит полагаться на свои ощущения, ведь даже у здорового человека чашка крепкого кофе может вызвать учащенное сердцебиение.Принято считать, что максимальная доза кофеина составляет 400 мг в день – это около четырех чашек кофе. Для беременных лимит снижается до 300 мг, подросткам нельзя больше 100 мг, а детям до 10 лет лучше вообще избегать его.Более высокие дозы кофеина могут вызвать различные заболевания, например, артериальную гипертензию, мерцательную аритмию и нарушения артериального давления.Пик влияния кофеина наступает через 2 часа после употребления, поэтому лучше отказаться от кофе, чая и черного шоколада хотя бы за 4 часа до сна.Если вы превысите рекомендованную дозу кофеина, у вас могут наблюдаться следующие симптомы:Если передозировка умеренная, и вы всего лишь нервничаете, это пройдет само собой. Просто не принимайте кофеин 48 часов ни в каком виде. При более серьезных симптомах обратитесь к врачу.К счастью, по заявлениям медиков, редко кому удается принять опасную для жизни дозу кофеина: обычному человеку физически сложно выпить такой объем жидкости. Но если вы будете регулярно употреблять более 500 мг кофе в сутки, проблемы со здоровьем гарантированы.