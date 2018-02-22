9 признаков того, что у вас передозировка кофеином
Сколько можно пить кофе без вреда для здоровья
Принято считать, что максимальная доза кофеина составляет 400 мг в день – это около четырех чашек кофе. Для беременных лимит снижается до 300 мг, подросткам нельзя больше 100 мг, а детям до 10 лет лучше вообще избегать его.
Более высокие дозы кофеина могут вызвать различные заболевания, например, артериальную гипертензию, мерцательную аритмию и нарушения артериального давления.
Пик влияния кофеина наступает через 2 часа после употребления, поэтому лучше отказаться от кофе, чая и черного шоколада хотя бы за 4 часа до сна.
Признаки передозировки кофеином
Если вы превысите рекомендованную дозу кофеина, у вас могут наблюдаться следующие симптомы:
- Нервозность
- Беспричинное беспокойство
- Покраснение лица
- Учащенное сердцебиение
- Подергивание мышц
- Раздражительность
- Проблемы с ЖКТ
- Отрывочные мысли
- Бессвязная речь
Если передозировка умеренная, и вы всего лишь нервничаете, это пройдет само собой. Просто не принимайте кофеин 48 часов ни в каком виде. При более серьезных симптомах обратитесь к врачу.
К счастью, по заявлениям медиков, редко кому удается принять опасную для жизни дозу кофеина: обычному человеку физически сложно выпить такой объем жидкости. Но если вы будете регулярно употреблять более 500 мг кофе в сутки, проблемы со здоровьем гарантированы.
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