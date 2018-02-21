Пять вещей, которые нельзя делать после тренировки

Мы расскажем о вещах, которые категорически нельзя делать после занятий спортом.После тренировки нужно обязательно выполнить упражнения на растяжку. Так вы поможете мышцам восстановиться и избавитесь от мучительной крепатуры на следующий день.Сон после тренировки можно сравнить с резким торможением автомобиля: вредно и для подвески, и для резины, и для двигателя. Организму требуется время, чтобы вернуться в прежний ритм. Даже если вы сильно устали, подожди минимум 2 часа перед тем, как укладываться в кровать.Некоторые боятся, что выпитая после тренировки жидкость приведет к образованию отеков, но восполнять водный баланс нужно обязательно. В среднем необходимо выпивать 1,5-2 литра воды в сутки.После тренировки необходимо восстановить энергию. Лучше всего с этим справится белковая пища, например, говяжий стейк или куриная грудка с салатом. А вот увлекаться энергетиками не стоит из-за высокого содержания сахара.Если долго ходить в спортивной форме после тренировки, можно подхватить грибок или обзавестись акне на груди и спине. Также не стоит вытирать лицо полотенцем, которое до этого вы стелили на тренажер.