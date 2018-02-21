Ожирение: время тоже имеет значение

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Известно, что ожирение негативно влияет на многие аспекты здоровья человека, в том числе и на состояние его сердечно-сосудистой системы. Исследователи из Университета Джонса Хопкинса (Johns Hopkins University) впервые научно доказали, что роль играет не только сам по себе лишний вес, но и величина временного периода, в течение которого у пациента было ожирение. Те, у кого лишние килограммы держались дольше, демонстрировали в ходе экспериментов значительно более высокий уровень тропонина, биомаркера повреждений сердца.Всего в исследовании было задействовано более девяти тысяч человек. 58% были женщинами. Участников набирали в 1987-1989 годах и следили за их здоровьем вплоть до 1998 года. За это время научная группа встречалась с каждым из них по четыре раза для измерения индекса массы тела, уровня тропонина в крови и ознакомления с историей сердечно-сосудистых заболеваний. К четвертому визиту средний возраст участников составлял 63 года, а кроме информации, которую собирали специалисты, участники также предоставляли данные о том, сколько они весили в 25 лет.За время между первым и четвертым визитом почти 23% людей пополнели, у 7% поднялся уровень тропонина до концентрации, при которой можно заподозрить повреждение сердечной ткани. У тех людей, лишний вес которых достиг масштабов ожирения к четвертой встрече, в полтора раза чаще обнаруживался повышенный уровень тропонина. Если у человека был лишний вес и к первой встрече, и к четвертой – у них проблемы с сердцем диагностировались в два раза чаще, чем у тех, кто поддерживал нормальный вес. Если лишние килограммы присутствовали у участников не только во время всего исследования, но и до него, в 25 лет – риск дополнительно возрастал, он был в четыре раза выше, чем у тех, чей вес всю жизнь был в пределах нормы. Даже за вычетом факторов риска, которые могли бы стать причиной развития болезней сердца (диабет, высокое кровяное давление, почечная недостаточность), каждые десять лет, проведенные в состоянии ожирения, повышали концентрацию биомаркеров сердечно-сосудистых заболеваний на 25%.