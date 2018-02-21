Назван простейший способ прожить до 100 лет

Пожилые мужчины могут продлить себе жизнь умеренными физическими нагрузками на свежем воздухе. Такой простой рецепт выписали пенсионерам британские ученые.Смертность среди пожилых представителей мужского пола можно резко снизить. Для этого джентльменам надо хотя бы полчаса в день посвящать прогулкам или работе в саду.Британские медики, придя к такому выводу, сделали поправку на негативное влияние, которое оказывает на здоровье мужчин в возрасте продолжительное сидение. Ученые проследили за состоянием здоровья и динамикой смертности 1181 британского мужчины, их средний возраст на момент начала работы составлял 78 лет. За каждым человеком наблюдали в течение пяти лет. К концу исследования 194 мужчины скончались.Специалисты предупредили: чрезмерные нагрузки могут оказать обратный эффект. Несмотря на то что в целом интенсивные физические упражнения эффективнее прогулки с собакой или работы в саду, они не всем под силу, сообщает EurekAlert!Число клеток с измененным количеством хромосом с возрастом увеличивается. По мнению ученых, этим и объясняется старение организма. Дело в том, что изменяется активность генов, отвечающих за деление клеток посредством митоза – процесса, при котором хромосомы строго одинаково распределяются между двумя новыми ядрами.Ученые установили, что отвечает за активность генов, контролирующих деление клеток, белок Forkhead box M1 (FoxM1), который связывается с ДНК. Исследователи увеличили уровень белка в клетках, выделенных у пожилых людей, и получили желаемый результат: процесс замедлился, снизилось число маркеров старения. Специалисты уверены, что их исследование поможет разработать новый метод борьбы со старением.