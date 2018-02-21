Без резких движений. Почему нельзя резко ограничивать себя в еде в пост



в первую очередь — проконсультироваться с врачом, особенно если уже есть проблемы со здоровьем



пить больше негазированной воды (30 мл на 1 кг массы тела, если не показано сокращение употребления жидкости по медицинским показаниям)



питаться регулярно, не менее 3 раз в день



следить за поступлением достаточного количества белков, жиров, витаминов, микроэлементов



постепенно начать ограничивать себя в употреблении тех или иных продуктов



после окончания поста плавно вводить в рацион продукты, которые были исключены



при ухудшении самочувствия немедленно обратиться к врачу. Помните, что пост не несет в себе цели «любыми способами не есть определенные продукты»



19 февраля начинается Великий Пост, подразумевающий строгие ограничения в еде. И у многих уже появилась новая традиция — поститься (в представлении большинства — сесть на диету). Но соблюдать пост — это не то же самое, что перейти на диетпитание.Резкие ограничения в пище для неподготовленного человека могут оказаться серьезнейшим испытанием. Организм впадает в стресс от лишений, ему не хватает белка, который зимой особенно ценен и помогает пережить холода. При этом многие уверены, что все тяготы можно пережить, зато организм получит очищение. Также есть мнение, что пост — это своеобразный вариант диеты, с помощью которого можно привести фигуру в порядок перед летом. О том, можно ли считать пост диетой и что надо учитывать при его проведении, АиФ.ru рассказалаСегодня вопрос о том, приравнивать ли пост к диете, вызван некоторой подменой понятий, существующей в обществе. Во-первых, надо определиться с термином «диета». Для многих это слово означает сокращение количества калорий с целью снижения массы тела. Но это неправильно. На самом деле диета — это совокупность правил употребления пищи. Как мы все знаем, пост также сопровождается определенными правилами питания, т.е. включает в себя определенную диету. Но она не есть цель поста. Цель поста — это прежде всего нравственное очищение, а не нормализация веса или нормализация работы желудочно-кишечного тракта.Любые резкие изменения образа жизни и рациона не принесут пользу организму, это точно. Даже для здорового человека резкое ограничение жиров и белков может служить триггером для развития, например, образования сладжа (сладж синдром — застаивание желчи и образование в ней взвесей кристаллического холестерина, протеинов и минеральных солей кальция — прим. ред.) и конкрементов (камней — прим.ред.) в желчном пузыре. А если питание при этом будет нерегулярным — спровоцировать язву 12-перстной кишки у людей, предрасположенных к этому.Для того чтобы ограничения питания во время поста достигли своей цели, нужно соблюдать несколько простых правил:Если мы обратимся к правилам православия, то пост противопоказан беременным и кормящим женщинам, странникам и больным людям. Более того, даже священнослужители говорят о том, что допускаются нарушение поста людьми, которые испытывают при строгих ограничениях серьезный дискомфорт, ухудшение настроения, внимания, памяти. С медицинской точки зрения, такие серьезные изменения рациона стоит согласовывать с врачом людям с патологиями желудочно-кишечного тракта, почек и в целом с любыми хроническими заболеваниями. Также не стоит резко ограничивать себя детям и людям пожилого возраста.В эру персонализированной медицины давать рекомендации всем одновременно неэффективно. Этот вопрос стоит рассматривать индивидуально, ведь каждый организм индивидуален. В идеальном варианте — спросить у своего лечащего врача. Мои пациенты, например, всегда интересуются, какие именно продукты они могут исключить из рациона и чем их можно заменить без вреда для здоровья.