Как кишечные бактерии влияют на мозг и память?
Но это вовсе не значит, что всем людям стоит перейти на пробиотики и салаты: кто-то может употреблять мороженое и иметь здоровый микробиом, а другому лучше есть рис и капусту.
Бактериальный состав кишечника зависит от множества факторов, к примеру, от того, как человек родился (с помощью кесарева сечения или естественным путем), принимал ли он в детстве антибиотики при инфекциях, где он живет, чем питается, с кем и как часто занимается сексом. Самым важным фактором считается разнообразие употребляемых людьми овощей. За ним следуют сон, секс и вес. Но интересно, что все эти факторы влияют на каждого человека по-разному.
Недавно исследователи обнаружили, что бактерии, живущие в кишечнике, воздействуют на мозг сильнее, чем считалось. Исследование, проведенное в Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории США, показало, что у подопытных мышей улучшалась память после введения лактобацилл. Улучшения сопровождались метаболическими изменениями. Однако пользоваться этим простым способом для улучшения памяти у людей не получится, так как микробиом каждого человека уникален.
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