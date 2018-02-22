Как кишечные бактерии влияют на мозг и память?

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Некоторые люди отличаются хорошей памятью, живут долго, не болеют и могут есть много сладостей и мороженого и при этом не поправляться. По мнению ученых, секрет таких людек может быть в их микробиоме – бактериальном составе кишечника. Специалисты все чаще говорят о том, что микробиом способен влиять на многое – от сна до здоровья мозга.Но это вовсе не значит, что всем людям стоит перейти на пробиотики и салаты: кто-то может употреблять мороженое и иметь здоровый микробиом, а другому лучше есть рис и капусту.Бактериальный состав кишечника зависит от множества факторов, к примеру, от того, как человек родился (с помощью кесарева сечения или естественным путем), принимал ли он в детстве антибиотики при инфекциях, где он живет, чем питается, с кем и как часто занимается сексом. Самым важным фактором считается разнообразие употребляемых людьми овощей. За ним следуют сон, секс и вес. Но интересно, что все эти факторы влияют на каждого человека по-разному.Недавно исследователи обнаружили, что бактерии, живущие в кишечнике, воздействуют на мозг сильнее, чем считалось. Исследование, проведенное в Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории США, показало, что у подопытных мышей улучшалась память после введения лактобацилл. Улучшения сопровождались метаболическими изменениями. Однако пользоваться этим простым способом для улучшения памяти у людей не получится, так как микробиом каждого человека уникален.